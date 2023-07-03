Эксперт юридического аналитического центра Институт законодательных идей Татьяна Хутор эксклюзивно для 24 Канала рассказала, какая ситуация с конфискацией российских активов в пользу Украины, чтобы покрыть убытки от российской агрессии и полномасштабной войны. А также почему до сих пор не взысканы активы всех российских олигархов.

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Ситуация спустя 16 месяцев полномасштабной войны

Мир медленно, но движется в направлении компенсации нанесенного Украине ущерба. Украина продвигает внедрение глобального компенсационного механизма, состоящего из:

Реестра ущерба, Компенсационного Фонда, Комиссии, присуждающей выплаты, Международного соглашения, на основании которого все это должно заработать.

Из хорошего – первый шаг уже сделан. В мае этого года на саммите Совет Европы в Рейкьявике главы государств и правительств 46 стран согласовали создание Реестра ущерба, нанесенного агрессией России. Даже этот шаг не дался просто, только для принятия такого решения понадобилось больше года.

Следующим шагом должно стать создание Фонда, за счет которого такие убытки будут компенсированы. Но без его наполнения реестр остается оцифрованным памятником российских зверств. Источником его наполнения должны стать, в частности, конфискованные активы России и тех, кто поддерживает и способствует войне – олигархов, политиков, пропагандистов и т.д.

Несмотря на существенные суммы замороженных активов, в настоящее время конфисковано лишь около 1 миллиарда долларов, что составляет менее 0,3% от всей суммы убытков, которые каждый день увеличиваются. При этом 99% конфискованных активов были взысканы в Украине.

Соотношение конфискованных и замороженных активов относительно суммы убытков Украины с начала войны / Институт законодательных идей

Могла ли сумма конфискованных российских активов быть больше Конечно. Следует признать, что не все процессы зависят от Украины. Однако именно действенные шаги и "выполненное домашнее задание" по внедрению Украиной как жертвой войны всех необходимых для конфискации процедур должны стимулировать другие страны к использованию российских активов для компенсации нанесенного Украине ущерба.

Справка: в конце марта 2022 был принят Закон, позволяющий конфисковывать российские государственные активы, а в конце мая – изменения в Закон "О санкциях", позволяющих взимать в доход государства активы частных лиц-пособников войны.

Минюст и ВАКС в охоте за активами российских олигархов: что удалось и еще предстоит сделать

За взыскание частных активов лиц, нанесших существенный вред национальной безопасности и существенно способствовавших этому, отвечают Министерство юстиции и Высший антикоррупционный суд. Подробнее о правовой природе и особенностях украинской модели такой конфискации здесь.

В настоящее время вынесено 22 решения о конфискации активов российских олигархов, депутатов, ректоров, Московской биржи, беглого президента Януковича и коллаборантов Сальдо и Мартяновой (юридический анализ дел здесь).

Также, по информации представительницы профильного департамента, уже подготовлен иск о конфискации, в частности, корпоративных прав у 8 облэнерго, принадлежащих россиянам Бабакову, Гинеру и Воеводину.

Однако в этом материале мы сконцентрируемся не на описании активов, которые удалось взыскать, а на содержательных аспектах самого механизма, его потенциале и моментах, которые необходимо усовершенствовать.

Почему до сих пор не взысканы активы всех российских олигархов

Этот вопрос вполне логично возникает у общества, ведь санкции наложены на почти 15 тысяч физических и юридических лиц, заблокированы активы более 8 тысяч, а исков подано только 22.

Во-первых, взыскание активов применимо не ко всем "богатым россиянам", а лишь к тем, которые в значительной степени способствовали агрессии или создали существенную угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины. Поэтому отбор дел и их приоритизация целиком зависит от Минюста, как и бремя сбора таких доказательств.

Первые иски касались в основном российских ректоров-пропагандистов и крымских депутатов-предателей. А механизм необходимо было "отработать" на более легких делах.

Большинство дел, которые мне приходилось рассматривать и которые не касались олигархов, были легкими, ведь доказательства строились на публичной информации, достоверно свидетельствовавшей о наличии оснований для взыскания активов,

– делится опытом судья ВАКС.

Однако в последнее время мы можем наблюдать, что усилия Минюста направлены на "больших рыб" – российских олигархов со значительными активами (например, Шелков, Дерипаска, Ротенберг) или откровенных предателей, как коллаборант-губернатор Сальдо или Янукович.

Во-вторых, у таких лиц должны быть активы на территории Украины. Иначе теряется смысл такой деятельности, ведь взысканные активы должны использоваться для усиления обороноспособности страны и компенсации нанесенного ущерба.

По информации представительницы министерства, на сегодняшний день установлено 342 подсанкционных лица, которые имеют активы в Украине, из них со значительными активами 31 человек/группа.

Однако 12 из 22 исков, по которым были вынесены решения, касаются активов, находящихся на оккупированной территории.

В-третьих, следует понимать, что количество исков, которые готовит и подает в суд Минюст, в частности, зависит от институциональной способности этого органа. Для поиска доказательств приходится отправлять и ждать ответы на десятки запросов, прорабатывать тысячи страниц документов, раскрывать сложные корпоративные схемы по сокрытию активов.

Однако в профильном департаменте работает около 20 служащих, а одни только материалы уголовного производства по Януковичу, которые использовались для подготовки иска, содержали более 100 томов. За год работы Департамента в этом направлении было направлено около 13 650 запросов и проработано около 9 700 ответов. Очевидно, что государство должно усиливать институционную способность Министерства юстиции.

Напомним, что возможность такой конфискации ограничена сроком действия военного положения, поэтому для государства целесообразнее взыскать как можно больше активов пособников войны, даже если это потребует привлечения дополнительных ресурсов.

Почему не конфискуются активы за границей

Известно, что большинство активов "кошельки Путина" держат в странах ненавистного для них Запада. Сейчас Минюст установил 182 подсанкционных лица, имеющих активы за рубежом. Однако возможность взимать активы, которые находятся не в Украине, очень ограничена.

Для того чтобы выполнить за границей решение украинского суда, необходимо обратиться в иностранное государство с поручением в рамках международной правовой помощи. Формально, Украина может это сделать, однако ожидать положительного результата пока не стоит, поскольку государства не имплементировали схожие механизмы в своем законодательстве (кроме Канады).

Украина имеет ограниченный инструментарий для такого международного сотрудничества. В настоящее время действуют около 30 двусторонних международных соглашений о правовой помощи, большая часть из которых была заключена еще во времена Союза. Конечно, это не является определяющим фактором в признании и исполнении наших судебных решений в других государствах, однако наличие таких двусторонних обязательств точно не помешало бы.

Несмотря на активные переговоры со странами-партнерами, право частной собственности незыблемо, а случаи его правомерного ограничения должны быть четко определены. Украина отступила от некоторых международных обязательств, поскольку находится в состоянии войны. В то же время формально страны-союзники не находятся в состоянии войны с Россией и пока не могут позволить себе подобные "жесткие" политические решения.

Не будут ли решения ВАКС отменены в международных юрисдикциях

Однозначного ответа нет. Но основаниями для этого могут стать случаи несоблюдения в таких делах требований ЕСПЧ и соответствующей практики ЕСПЧ, куда с наибольшей вероятностью и пойдут оспаривать решения пособники войны. Вполне логично, что Украина, желающая стать полноправным членом ЕС, должна использовать подходы европейских судов, даже в случаях взыскания активов военных преступников и пособников войны.

Еще в процессе принятия соответствующего законопроекта общественность обращала внимание на неточности и риски, которые могут снизить "юридическую чистоту" будущих конфискаций и предоставляла ВАКС рекомендации, которые обеспечили бы соответствие такого вмешательства практике ЕСПЧ. Решения ВАКС свидетельствуют об их учете и о том, что судьи не идут по формальному пути, слепо применяя нормы несовершенного законодательства, а наоборот пытаются соблюдать все стандарты.

В условиях военного положения такая мера вполне легитимна, а недостатки закона устраняются практикой. К примеру, судьи не будут нарушать право на справедливый суд, когда объективные обстоятельства дела указывают на необходимость более длительного рассмотрения дела, чем в определенный в законе десятидневный срок,

– объясняет судья ВАКС.

Важно! На рассмотрении в парламенте уже 5 месяцев законопроект, который должен усовершенствовать процессуальные аспекты и ввести реестр санкций. Некоторые поправки, представленные во 2 чтения и балансирующие права сторон в процессе, предварительно не поддерживаются профильным Комитетом, хотя обусловлены практикой и необходимы для приближения механизма взыскания к стандартам ЕСПЧ, необходимость чего отмечали не только украинские, но и иностранные исследователи.

Таким образом, исправлять свои ошибки народные избранники пока не спешат, а устранять их на практике приходится судьям ВАКС. Такое промедление и иногда непонимание депутатами важности внедрения изменений в уже функционирующий инструмент может привести не только к возвращению взысканных активов пособникам войны, но и выплате им компенсаций из налогов украинцев, если ЕСПЧ установит нарушение Конвенции.

Какая судьба активов после взыскания

Не менее важен вопрос использования уже конфискованных активов. Несмотря на наличие 22 решений о взыскании, ни один актив не был продан или иным образом эффективно использован для получения прибыли для компенсации убытков.

Обратите внимание! Согласно практике ЕСПЧ, легитимная цель экспроприации является необходимым условием признания такой меры пропорциональной. В Законе "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" определено, что эти средства уходят в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Пока состоялось только одно заседание межведомственной рабочей группы по финансированию объектов восстановления за счет средств этого фонда (подробно о получателях и суммах читайте здесь).

В среднем, судебный процесс длится 20 дней, процесс фактического исполнения судебного решения обременен чрезмерной бюрократией и неэффективными коммуникациями между уполномоченными органами. Это ярко демонстрирует кейс Евтушенкова – российского олигарха-производителя оружия, активы которого были взысканы по первому иску к ВАКС, однако уже более 8 месяцев не работают на государство и не приносят ему никакой пользы.

Данная ситуация показательна и свидетельствует о необходимости специального регулирования по обращению со взысканными активами, чтобы эти процессы были быстрыми и эффективными. Ведь пока это нивелирует ускоренную судебную процедуру.

Взыскание российских государственных активов: иммунитеты и отсутствие политической воли На иностранных счетах заморожено около 300 миллиардов долларов России, а в разных государствах находится немало ее земельных участков, домов, квартир, культурных и научных центров и т.п. Пока партнеры обдумывают пути ограничения суверенного иммунитета, что позволило бы использовать замороженные средства для Украины, Верховный суд снял судебный иммунитет с России, а ВРУ приняла закон, разрешающий конфисковать государственные активы государства-агрессора и его компаний на территории Украины. Первый инструмент пока не является действенным из-за отсутствия механизмов исполнения судебного решения о возмещении ущерба, где ответчиком является Россия. Конфискация через специальную процедуру дает возможность быстро и эффективно взыскать активы государства-агрессора и его компаний и значительно увеличить источник для будущих компенсаций. Однако и здесь мешает отсутствие политической воли в высших властных кабинетах. За год существования этого механизма было принято только одно решение СНБО, которым конфискованы имущество и активы двух российских банков. Эта конфискация стала достаточно эффективной, ведь принесла Украине 28 миллиардов гривен, которые уже используются для восстановления. Однако после этого процесс постепенно затормозился, а последние 9 месяцев вообще остановился. Так, 5 августа 2022 года Кабинет Министров принял проект указа Президента об изъятии более 900 объектов, принадлежащих России и ее резидентам. Далее документ передали в СНБО, который вернул его в Минэкономики на доработку. С тех пор решение об изъятии так и находится "на доработке". Речь идет о корпоративных правах 79 предприятий, среди которых 100% "ТАТНЕФТЬ-АЗС-УКРАИНА", 25% ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", 100% ООО "Брокард Украина" и движимое имущество, в том числе: 8 самолетов; 11 морских судов; 552 единицы подвижного состава РЖД и т.д. Как бы это абсурдно ни звучало на втором году войны, однако все эти активы, хотя и арестованы, но все еще принадлежат России. Украина могла бы использовать специальный закон, конфисковав их для компенсации причиненного ущерба. Однако из-за отсутствия политической воли этот вопрос просто "завис в воздухе". Российские активы на территории Украины , которые не были изъяты / Инфографика – Институт законодательных идей