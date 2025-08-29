Проблемы с бензином добрались еще до одного региона России: где прекратили продажу горючего
- Дефицит горючего в Ленинском районе Еврейской автономной области вызван перебоями с поставками, продажа ограничена для населения, а приоритет предоставлен спецслужбам и школьным автобусам.
- Дефицит бензина наблюдается в разных регионах России, в частности в Сибири, Крыму и отдаленных районах, а цены на топливо значительно выросли с начала года.
Продажу бензина прекратили в приграничной с Китаем области. По словам местных властей, топливо будут продавать населению после 1 сентября.
Где и почему возник дефицит бензина?
Топливо закончилось в Ленинском районе Еврейской автономной области, сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя района Валерия Самкова.
По словам чиновника, из-за перебоев с поставками топлива его продажу населению ограничили, а в приоритетном порядке бензином обеспечивают машины спецслужб и школьные автобусы.
Власти региона заявили, что дефицит образовался из-за "нарушения ритмичности поставок" и невыполнения договоренностей между поставщиками и заказчиками. Планируют, что продажа возобновится с 1 сентября.
Что известно о топливном кризисе в России?
В части регионов, в частности, в Сибири и оккупированном Крыму, бензин на местных АЗС продают только в ограниченном количестве и по талонам. Где топливо в свободной продаже, то продается очень дорого – начале года потовые цены на бензин марки А-95 подорожал на 45%.
Какова ситуация с топливом в России?
- Жители Крыма уже начали жаловаться на нехватку бензина. В частности, бензин марки А-95 исчез с заправочных станций, получить его можно только по талонам. В общем от нехватки горючего больше всего страдают отдаленные регионы – Забайкалье, Камчатка и оккупированный Крым.
- Беларусь не может значительно помочь Москве в топливном кризисе с покупкой нефтепродуктов, поскольку нефтеперерабатывающие заводы страны имеют ограниченные мощности, а экономически выгоднее экспортировать бензин на международные рынки.
- Вместе с этим топливо в России бьет рекорды. 20 августа оптовая цена самой популярной марки топлива А-95 уже стоила на 55% дороже, чем в начале 2025 года. Розничные цены на бензин не так растут, как оптовые – с начала года выросла цена на более чем 5%.