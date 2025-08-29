Продажу бензина прекратили в приграничной с Китаем области. По словам местных властей, топливо будут продавать населению после 1 сентября.

Где и почему возник дефицит бензина?

Топливо закончилось в Ленинском районе Еврейской автономной области, сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя района Валерия Самкова.

По словам чиновника, из-за перебоев с поставками топлива его продажу населению ограничили, а в приоритетном порядке бензином обеспечивают машины спецслужб и школьные автобусы.

Власти региона заявили, что дефицит образовался из-за "нарушения ритмичности поставок" и невыполнения договоренностей между поставщиками и заказчиками. Планируют, что продажа возобновится с 1 сентября.

Что известно о топливном кризисе в России? В части регионов, в частности, в Сибири и оккупированном Крыму, бензин на местных АЗС продают только в ограниченном количестве и по талонам. Где топливо в свободной продаже, то продается очень дорого – начале года потовые цены на бензин марки А-95 подорожал на 45%.

Какова ситуация с топливом в России?