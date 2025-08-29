Проблеми з бензином дісталися ще одного регіону Росії: де припинили продаж пального
- Дефіцит пального в Ленінському районі Єврейської автономної області спричинений перебоями з постачанням, продаж обмежено для населення, а пріоритет надано спецслужбам та шкільним автобусам.
- Дефіцит бензину спостерігається в різних регіонах Росії, зокрема в Сибіру, Криму та віддалених районах, а ціни на пальне значно зросли з початку року.
Продаж бензину припинили в прикордонній до Китаю області. За словами місцевої влади, пальне продаватимуть населенню після 1 вересня.
Де і чому виник дефіцит бензину?
Пальне закінчилося у Ленінському районі Єврейської автономної області, повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника району Валерія Самкова.
За словами посадовця, через перебої з поставками палива його продаж населенню обмежили, а у пріоритетному порядку бензином забезпечують автівки спецслужб та шкільні автобуси.
Влада регіону заявила, що дефіцит утворився через "порушення ритмічності постачання" і невиконання домовленостей між постачальниками та замовниками. Планують, що продаж відновиться з 1 вересня.
Що відомо про паливну кризу в Росії?
В частині регіонів, зокрема, у Сибіру та окупованому Криму, бензин на тамтешніх АЗС продають лише в обмеженій кількості й за талонами. Де пальне у вільному продажі, то продається дуже дорого – початку року потові ціни на бензин марки А-95 подорожчав на 45%.
Яка ситуація з паливом в Росії?
- Жителі Криму вже почали скаржитися на брак бензину. Зокрема, бензин марки А-95 зник із заправних станцій, отримати його можна лише за талонами. Загалом від нестачі пального найбільше страждають віддалені регіони – Забайкалля, Камчатка та окупований Крим.
- Білорусь не може значно допомогти Москві у паливній кризі з купівлею нафтопродуктів, оскільки нафтопереробні заводи країни мають обмежені потужності, а економічно вигідніше експортувати бензин на міжнародні ринки.
- Разом з цим пальне в Росії б'є рекорди. 20 серпня гуртова ціна найпопулярнішої марки пального А-95 вже коштувала на 55% дорожче, ніж на початку 2025 року. Роздрібні ціни на бензин не так ростуть, як-от гуртові – з початку року зросла ціна на більш як 5%.