Рекордное со времен пандемии: в России готовятся к дефициту бюджета на фоне падения цен на нефть

Падение цен на нефть заставило российское правительство срочно корректировать бюджет. Это произошло после того, как Минэкономразвития обновило прогноз на этот год, снизив среднюю экспортную цену российской нефти Urals на 20% - до 60 долларов.

Падение цен на нефть провоцирует изменения в бюджете России

Доходы резко сократятся – с 40,3 до 38,5 триллиона рублей, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Расходы несколько возрастут – с 41,5 до 42,3 триллиона рублей. В то же время дефицит увеличится более чем втрое – с 1,2 до 3,8 триллиона, или с 0,5 до 1,7% ВВП.

Как пишет медиа, в абсолютном выражении больше было только во время пандемии (4,1 триллиона), в прошлом году дефицит составлял 3,5 триллиона рублей. За первые три месяца расходы превысили доходы на 2,2 триллиона рублей.

Как ситуация влияет на курс?



В частности падение цен на В частности падение цен на нефть в сочетании с более крепким рублем провоцирует снижение курса доллара с 96,5 до 94,3 рубля за долларов. В среднем за год это уменьшит нефте-газовые доходы бюджета на 2,6 триллиона рублей. Вместо 10,9 триллиона рублей теперь запланировано 8,3 триллиона.

Нефтегазовые доходы в первом квартале выросли на 10,6% и поступают с опережением плана. Теперь Минфин ожидает, что они окажутся на 0,8 триллиона рублей больше, чем было заложено в бюджет.

Это и позволило Минфину увеличить расходы в соответствии с бюджетным правилом – на те же 0,8 триллиона, на которые растут ненефтегазовые доходы. Новый размер нефтегазовых доходов ниже базовых 9,1 трлн рублей.

Предыдущий бюджет предусматривал доходы на 1,8 триллиона рублей выше базового уровня, на эту сумму планировалось пополнить резерв, в котором на 1 апреля оставалось 3,2 триллиона. Вместо этого 0,8 триллиона рублей может пойти на покрытие бюджетной дыры.

Важно! Это изменение бюджета может оказаться не последним. Осенью будет подготовлен второй блок поправок для того, чтобы обеспечить финансирование возникающих расходов,, с учетом уточнения параметров прогноза и бюджета.