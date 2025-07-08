Дыра в бюджете Украины: в ЕС нашли способы, как покрыть дефицит в 19 миллиардов долларов

ЕС срочно изучает способы покрытия дефицита в бюджете Украины на 2026 год. Эти деньги нужны на финансирование армии.

Почему дыру в бюджете нужно срочно закрыть

Киев борется с уменьшением поддержки США и отдалением перспектив прекращения огня с Россией, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Поэтому Европейская комиссия обсуждает со странами-членами ЕС варианты. Прогнозируемый дефицит бюджета Украины в следующем году еще не покрывается внешним финансированием.

Срочность в Брюсселе по привлечению нового финансирования возникает накануне саммита, посвященного финансированию потребностей Украины в восстановлении. МВФ оценивает, что потребности Украины в финансировании на следующий год покрыты, но это следует из условия окончания войны в этом году или в середине 2026 года – сценария, который Украина и ЕС не разделяют,

– пишут в издании.

Руководитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Фонд "оценит, увеличится ли этот дефицит финансирования, и понадобится ли ему дальнейшее финансирование внешней помощи".

Три способа закрытия дыры в бюджете

Одно из предложений, которое Киев разделяет со странами G7 и которое рассматривается Европейской комиссией, заключается в том, чтобы направить военную поддержку Украине в виде двусторонних грантов, которые учитывались бы отдельно как "внебюджетный внешний трансферт".

Второй вариант – ожидание выплат по существующей схеме G7 на сумму 50 миллиардов долларов, которая предоставляет Киеву займы за счет доходов от иммобилизованных на Западе российских государственных активов.

Без прекращения огня для стимулирования внутренней экономики Украины, Киев ожидает дефицита не менее 8 миллиардов долларов в 2026 году, даже если некоторые из обещанных сумм могут быть перенесены заранее от партнеров, включая ЕС, Японию и США. Если этого не произойдет, то дефицит финансирования может достичь 19 миллиардов долларов.

Третьим вариантом может быть получение денег из иммобилизованных российских активов путем их реинвестирования в более рискованные классы активов, одновременно разрабатывая способ распределения ответственности за потенциально большие финансовые потери, который не делал бы Бельгию, где находится большинство активов, полностью ответственной за них.

Будут ли проблемы в бюджете на 2025 год

Как отметил член Совета Нацбанка Украины Василий Фурман, начальный дефицит бюджета в 40 миллиардов долларов планово профинансирован внешней международной финансовой помощью. Тем более в этом году Украина получит рекордные объемы этой помощи – 55 миллиардов долларов. Будет определенный избыток средств, который придет частично на 2026 год.

По моему мнению, мы пройдем 2025 год с точки зрения финансов. Найдем источники для дополнительных потребностей на ВПК и ВСУ. Но бюджет на следующий год – это уже игра в имитацию. Мы не понимаем, будет ли у нас бюджет мира или войны. Это – другие потребности и ресурсы. Пока большая неопределенность, потому что не знаем, как быстро закончится война,

– сказал Фурман.

Сейчас ищут ответы на то, где Украине искать ресурсы. Есть надежда, что здесь удастся избежать поднятия налогов на 2026 год. Государство работает над новыми программами внешнего финансирования от партнеров.