Из-за задержки поставок оружия от США, в Украине срез дефицит бюджета. Поэтому власти вынуждены искать деньги, чтобы заплатить зарплату военным.

Дефицит бюджета в Украине

Министр финансов Сергей Марченко отметил, необходимость ускорить выделение кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов. Задержки с поставками оружия заставили Киев искать деньги на зарплаты военным.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины Это означает, что страна будет вынуждена зафиксировать дефицит, который, по оценкам других чиновников, этого года составит чуть меньше четверти ВВП – около 43,5 миллиарда долларов.

Еще в апреле этого года была одобрена прямая военная помощь США в размере 27 миллиардов долларов. Однако ее выделение все еще остается более медленным.

Мы все еще испытываем недостаток необходимого оружия, боеприпасов и снарядов,

– сказал он.

Марченко выразил опасения, что если так будет продолжаться и дальше, Украине не хватит денег на зарплаты военным. Сейчас страна в уязвимом положении.