Дефицит может достичь 90%: Зеленский срочно договаривается о дизеле
На фоне перебоев с поставками нефтепродуктов в мире Украине грозит острый дефицит дизельного топлива. Поэтому сейчас Киев пытается договориться о поставках дизеля из стран Ближнего Востока.
О чем договаривается Зеленский?
Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский, пишет ВВС Украина.
По словам главы государства, Украина помогает странам Ближнего Востока по защите от иранских дронов, а в ответ ожидает помощи по горючему.
"Украина дает точную экспертизу странам для защиты инфраструктуры и людей. В свою очередь у меня есть вопрос, касающийся дефицита дизеля,
– отметил Зеленский.
Президент добавил, что сейчас украинская власть пытается обеспечить энергетическую безопасность государства. Правительство и Нафтогаз определили, что для этого прежде всего необходим дизель.
Зеленский уточнил, что в Украине может быть дефицит дизельного топлива до 90%.
Удалось ли Зеленскому договориться о дизеле?
Впрочем, в субботу, 28 марта, президент заявил, что смог договориться о поставках дизеля. Об этом глава государства рассказал журналистам во время Zoom-конференции.
Отвечая на вопрос о цели поездки на Ближний Восток, Зеленский отметил, что среди прочего был и вопрос обеспечения Украины топливом.
Я вчера договорился о дизеле как минимум на год. И дальше это уже вопрос нашей компании у компаний местных,
– рассказал Зеленский.
Он добавил, что приехал для налаживания долгосрочного сотрудничества. Речь идет об оборонных технологиях, совместное производство и экспорт дронов. В целом цель заключается в том, чтобы построить систему сотрудничества для защиты неба и обмена опытом.
Заметьте! В Дохе Владимир Зеленский подписал оборонное соглашение с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Оно предусматривает взаимовыгодное партнерство минимум на 10 лет, написал украинский лидер в Телеграм.
Что еще известно о визите Зеленского на Ближний Восток?
В пятницу, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Саудовскую Аравию, где провел переговоры с наследным принцем Мухаммад бин Салман Аль Сауд. По итогам встречи стороны подписали соглашение об оборонном сотрудничестве двух государств.
После этого глава государства посетил Объединенные Арабские Эмираты, где встретился с президентом страны Мухаммад бин Заид Аль Нагаян. По словам Зеленского, уже в ближайшее время – в течение нескольких дней – страна и ОАЭ планируют заключить соглашение о долгосрочном сотрудничестве.
Во время пребывания в Эмиратах президент также провел встречу с украинскими специалистами, которые уже несколько недель работают в стране. Они помогают местной стороне усиливать защиту от атак беспилотников, в частности в сфере противодействия дроновым угрозам.