Укр Рус
Экономика Новости экономики Дефицит может достичь 90%: Зеленский срочно договаривается о дизеле
28 марта, 16:09
6
Обновлено - 16:28, 28 марта

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Украине грозит дефицит дефицит дизельного топлива из-за перебоев с поставками нефтепродуктов в мире.
  • Президент Владимир Зеленский договаривается о поставках дизеля из стран Ближнего Востока.

На фоне перебоев с поставками нефтепродуктов в мире Украине грозит острый дефицит дизельного топлива. Поэтому сейчас Киев пытается договориться о поставках дизеля из стран Ближнего Востока.

О чем договаривается Зеленский?

Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский, пишет ВВС Украина.

По словам главы государства, Украина помогает странам Ближнего Востока по защите от иранских дронов, а в ответ ожидает помощи по горючему.

"Украина дает точную экспертизу странам для защиты инфраструктуры и людей. В свою очередь у меня есть вопрос, касающийся дефицита дизеля, 
– отметил Зеленский.

Президент добавил, что сейчас украинская власть пытается обеспечить энергетическую безопасность государства. Правительство и Нафтогаз определили, что для этого прежде всего необходим дизель.

Зеленский уточнил, что в Украине может быть дефицит дизельного топлива до 90%.

Удалось ли Зеленскому договориться о дизеле?

Впрочем, в субботу, 28 марта, президент заявил, что смог договориться о поставках дизеля. Об этом глава государства рассказал журналистам во время Zoom-конференции.

Отвечая на вопрос о цели поездки на Ближний Восток, Зеленский отметил, что среди прочего был и вопрос обеспечения Украины топливом.

Я вчера договорился о дизеле как минимум на год. И дальше это уже вопрос нашей компании у компаний местных, 
– рассказал Зеленский.

Он добавил, что приехал для налаживания долгосрочного сотрудничества. Речь идет об оборонных технологиях, совместное производство и экспорт дронов. В целом цель заключается в том, чтобы построить систему сотрудничества для защиты неба и обмена опытом.

Заметьте! В Дохе Владимир Зеленский подписал оборонное соглашение с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Оно предусматривает взаимовыгодное партнерство минимум на 10 лет, написал украинский лидер в Телеграм.

Что еще известно о визите Зеленского на Ближний Восток?

  • В пятницу, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Саудовскую Аравию, где провел переговоры с наследным принцем Мухаммад бин Салман Аль Сауд. По итогам встречи стороны подписали соглашение об оборонном сотрудничестве двух государств.

  • После этого глава государства посетил Объединенные Арабские Эмираты, где встретился с президентом страны Мухаммад бин Заид Аль Нагаян. По словам Зеленского, уже в ближайшее время – в течение нескольких дней – страна и ОАЭ планируют заключить соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

  • Во время пребывания в Эмиратах президент также провел встречу с украинскими специалистами, которые уже несколько недель работают в стране. Они помогают местной стороне усиливать защиту от атак беспилотников, в частности в сфере противодействия дроновым угрозам.