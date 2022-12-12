Европа может столкнуться с дефицитом газа в 2023 году, – Reuters

12 декабря 2022, 17:30
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Reuters

Как отмечают в Международном энергетическом агентстве (МЭА), страны Европы в результате сокращения поставок российского газа могут в следующем году столкнуться с дефицитом голубого топлива.

Евросоюз может столкнуться с дефицитом газа в следующем году, если Россия еще больше сократит поставки. Об этом заявило Международное энергетическое агентство.

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Каким может быть дефицит

По данным МЭА, в 2023 году Европе может не хватать 27 миллиардов кубометров газа. Предотвратить это могут возобновляемые источники энергии и повышение энергосбережения.

Несмотря на то, что ЕС нынешней зимой обеспечил страны достаточным количеством газа, в следующем году голубого топлива может не хватать. Только в 2021 году общее потребление газа в Европе составило 412 миллиардов кубометров газа.

Европа будет тяжело переживать следующую зиму, если Россия сократит ту небольшую долю газа, которую она все еще поставляет.

Как готовится Европа

  • Для этого нужно расширить субсидии и политики по реконструкции газовых зданий.
  • Также можно заменить газовое отопление на ископаемое топливо тепловыми насосами и массово расширять возобновляемую энергию.
Инвестиции в размере 100 миллиардов евро, которые выделят для уменьшения дефицита, будут возвращены в течение двух лет за счет снижения счетов за газ.

К примеру, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила сформировать "фонд солидарности" ЕС для привлечения денежных средств для инвестиций в энергетику – используя как деньги ЕС, так и дополнительные источники финансирования.

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Однако еще одной проблемой стало решение вопроса о высоких ценах на энергоносители. Министры энергетики европейских стран проведут экстренное заседание, чтобы попытаться договориться об ограничении цены на разделившее блок газ.

Автор: Валерія Городинська