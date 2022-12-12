Европа может столкнуться с дефицитом газа в 2023 году, – Reuters

Как отмечают в Международном энергетическом агентстве (МЭА), страны Европы в результате сокращения поставок российского газа могут в следующем году столкнуться с дефицитом голубого топлива.

Евросоюз может столкнуться с дефицитом газа в следующем году, если Россия еще больше сократит поставки. Об этом заявило Международное энергетическое агентство.

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Каким может быть дефицит

По данным МЭА, в 2023 году Европе может не хватать 27 миллиардов кубометров газа. Предотвратить это могут возобновляемые источники энергии и повышение энергосбережения.

Несмотря на то, что ЕС нынешней зимой обеспечил страны достаточным количеством газа, в следующем году голубого топлива может не хватать. Только в 2021 году общее потребление газа в Европе составило 412 миллиардов кубометров газа.

Европа будет тяжело переживать следующую зиму, если Россия сократит ту небольшую долю газа, которую она все еще поставляет.

Как готовится Европа

Для этого нужно расширить субсидии и политики по реконструкции газовых зданий.

Также можно заменить газовое отопление на ископаемое топливо тепловыми насосами и массово расширять возобновляемую энергию.

Инвестиции в размере 100 миллиардов евро, которые выделят для уменьшения дефицита, будут возвращены в течение двух лет за счет снижения счетов за газ.

К примеру, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила сформировать "фонд солидарности" ЕС для привлечения денежных средств для инвестиций в энергетику – используя как деньги ЕС, так и дополнительные источники финансирования.

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Однако еще одной проблемой стало решение вопроса о высоких ценах на энергоносители. Министры энергетики европейских стран проведут экстренное заседание, чтобы попытаться договориться об ограничении цены на разделившее блок газ.