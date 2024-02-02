Будет ли в Украине дефицит электроэнергии

Национальный банк Украины предполагает небольшой дефицит электроэнергии в Украине до завершения отопительного сезона. Значительную угрозу для экономики страны представляют акты саботажа России против энергетической инфраструктуры.

Что будет с электроэнергией

Как отметили в НБУ, риском является усиление атак России на энергетическую инфраструктуру, что может обусловить больший, чем ожидается, дефицит собственных мощностей по производству энергии. Если не будет новых значительных разрушений, то в 2024 году ожидается незначительный дефицит электроэнергии преимущественно во время отопительного сезона.

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Сейчас продолжаются ремонты и адаптация энергетической системы к вызовам войны. В то же время энергетическая система получила значительные повреждения из-за постоянных обстрелов Россией, а увеличение экономической активности привело к увеличению потребления электроэнергии.

Однако ожидается, что дефицит будет компенсирован импортом электроэнергии, поэтому он почти не повлияет на экономическую активность, как указано в аналитическом обзоре.

В дальнейшем благодаря ремонтам и поставкам нового оборудования дефицита э/э не ожидается,

– говорится в прогнозе НБУ.

Кроме того, уровень готовности бизнеса к потенциальным отключениям электроэнергии сейчас значительно выше, чем был в прошлом году.

Оценка дефицита в конце 2023 года

Как отметили НБУ, интенсификация обстрелов, глубина разрушений объектов энергетики прошлой зимой и увеличение нагрузки из-за холодной погоды ожидаемо привели к дефициту электроэнергии.

! По оценкам НБУ, дефицит в IV квартале составил лишь около 3%, что меньше предыдущих ожиданий (5%). Кроме того, он был преимущественно локальным и почти полностью компенсировался импортом электроэнергии, поэтому не имел дополнительного негативного влияния на экономическую активность.

Это положительно повлияло на работу промышленных предприятий и сектора услуг, в частности позволило поддерживать стабильные объемы металлургического производства. В то же время подготовка к отопительному сезону с учетом рисков обстрелов стимулировала рост добывающей промышленности, в частности? добычи газа и угля.