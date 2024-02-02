Що буде з електроенергією

Як зазначили в НБУ, ризиком є посилення атак Росії на енергетичну інфраструктуру, що може зумовити більший, ніж очікується, дефіцит власних потужностей з виробництва енергії. Якщо не буде нових значних руйнувань, то у 2024 році очікується незначний дефіцит електроенергії переважно під час опалювального сезону.

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Нині тривають ремонти та адаптація енергетичної системи до викликів війни. Водночас енергетична система зазнала значних пошкоджень через постійні обстріли Росією, а збільшення економічної активності призвело до збільшення споживання електроенергії.

Проте очікується, що дефіцит буде компенсовано імпортом електроенергії, тому він майже не вплине на економічну активність, як вказано в аналітичному огляді.

Надалі завдяки ремонтам та поставкам нового обладнання дефіциту е/е не очікується,

— йдеться в прогнозі НБУ.

Крім того, рівень готовності бізнесу до потенційних відключень електроенергії нині значно вищий, ніж був торік.

Оцінка дефіциту наприкінці 2023 року

Як зазначили НБУ, інтенсифікація обстрілів, глибина руйнувань об'єктів енергетики минулої зими та збільшення навантаження через холодну погоду очікувано призвели до дефіциту електроенергії.

Цікаво! За оцінками НБУ, дефіцит у IV кварталі становив лише близько 3%, що менше за попередні очікування (5%). Крім того, він був переважно локальним та майже повністю компенсувався імпортом електроенергії, тож не мав додаткового негативного впливу на економічну активність.

Це позитивно вплинуло на роботу промислових підприємств і сектору послуг, зокрема дало змогу підтримувати стабільні обсяги металургійного виробництва. Водночас підготовка до опалювального сезону з урахуванням ризиків обстрілів стимулювала зростання добувної промисловості, зокрема добування газу та вугілля.