Дефицит локомотивов из-за ударов России: что будет с экспортом и стоимостью зерна

Враг обнаружил новую уязвимую точку в украинской логистике, пытаясь полностью парализовать экспорт наших товаров за рубеж. Эта ситуация уже создает серьезные проблемы для бизнеса и ставит под угрозу стабильность поступлений в государственный бюджет.

Как нехватка техники сказывается на доходах фермеров

Россия целенаправленно наносит удары по железнодорожной инфраструктуре, поэтому Украина практически исчерпала запас локомотивов. Как пишет Financial Times, под угрозой оказались перевозки зерна и железной руды, которые являются ключевыми источниками валюты для нашей экономики. От этого дефицита уже страдает портовая логистика, ведь без поездов доставить грузы к причалам просто невозможно.

Исполнительный директор терминала ТИС в порту "Южный" Никита Грубов отмечает, что только в их районе враг уничтожил три локомотива. Даже если черноморские порты будут работать, без железной дороги экспорт остановится. Для обычного фермера это означает невозможность продать урожай и падение закупочных цен.

"Я просто не могу это продать",

– жалуются аграрии, которые остаются без денег на следующую посевную.

Министр агрополитики Тарас Высоцкий сообщил, что правительство уже ведет переговоры с европейскими странами, у которых такая же ширина колеи, чтобы получить дополнительный подвижной состав.

Проблема с железной дорогой возникла на фоне масштабной морской блокады и отказа соседей помочь с транзитом. Напомним, ранее мы писали, что " Польша и Румыния отказались увеличить объемы транзита украинского зерна ", защищая собственных фермеров. В то же время из-за постоянных атак на порты государство " может недосчитаться до 8 миллиардов долларов " до лета 2027 года. Если европейские партнеры быстро не передадут нам локомотивы, до конца года в Украине могут остаться заблокированными миллионы тонн зерна, что станет тяжелым ударом по кошелькам украинцев и стабильности гривны.