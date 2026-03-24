Водители даже нападают на персонал: в одной из стран Азии могут закрыться все АЗС

Блокировка Ормузского пролива, через который проходит более 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа, сильнее всего ударила по странам Азии. В одной из них вскоре даже могут закрыться все автозаправочные станции.

Где могут закрыться все АЗС?

Ассоциация их владельцев уже бьет тревогу в Бангладеш, передает Dhaka Tribune. Однако в правительстве страны с этим не согласны.

Смотрите также Самая большая угроза в истории: как война на Ближнем Востоке толкает мир к энергокризису

В Ассоциации владельцев заправочных станций Бангладеш выразили опасения относительно прекращения работы из-за недостатка топлива.

И хотя министр энергетики страны отрицает дефицит, 23 марта в столице торговлю осуществляли только три станции, возле которых образовались длинные очереди транспорта – от мотоциклов до грузовиков.

Пока мы пытаемся справиться с толпой мотоциклистов и обычных потребителей, в разных местах бывают случаи нападений на персонал и вандализма,

– рассказал глава организации.

Вероятно, нефтепродукты не поступили из хранилищ из-за праздников. Надеясь на появление топлива во второй половине дня, водители стояли в очередях даже перед закрытыми АЗС.

Один из них пожаловался журналистам, что даже если сможет в конце концов заправиться, то получит меньше, чем ему нужно. Другой водитель не понимает позиции власти: "Правительство говорит, что проблем нет. Но мы ездим от заправки до заправки и не можем найти топливо. В чем же на самом деле проблема?"

Напомним, в Financial Times писали, что Бангладеш покрывал импортом газа 95% своих энергетических потребностей. Однако из-за последних событий там ввели ежедневные ограничения на его поставки.

Университеты закрыли, а экзамены отменили. Премьер-министр Тарик Рахман якобы даже начал включать только половину ламп в своем офисе. "Он не использует кондиционеры, если это не является насущной необходимостью", – добавил пресс-секретарь чиновника.

Что происходит в других странах Южной Азии?