Бензиновый кризис в России углубляется. Из-за дефицита топлива некоторые российские АЗС уже начали разбавлять топливо.

Почему разбавляют бензин в России?

Об этом рассказал председатель Союза автосервисов России Юрий Валько, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание The Moscow Times.

По его словам, производители бензина в России начали экономить на качестве, поскольку не имеют возможности повышать цены.

Многие стали повышать октановое число за счет различных добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в некоторых регионах,

– отметил Валько.

Однако владельцам автомобилей такие "нововведения" не по душе, поскольку манипуляции с топливом приводят к поломкам их железных коней.

В частности, на проблемы после заправки разбавленным бензином жалуются владельцы китайских автомобилей Geely.

Валько добавил, что похожая ситуация наблюдалась на рубеже 2000 – 2010-х годов на некоторых АЗС.

Можно было залить топливо и сразу ехать в автосервис. Сейчас, к сожалению, мы можем вернуться к тому же этапу,

– подытожил глава автосоюза.

Как растет дефицит горючего в России?

Дефицит бензина в России возник из-за успешных ударов украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Дроновые атаки уже повредили, по разным данным, более 20 крупных НПЗ.

Из-за проблем с переработкой в России стремительно растет дефицит горючего. По данным BBC Russian, топливный кризис уже охватил более 57 регионов:

Проблемы начались с Дальнего Востока и быстро распространились. Первыми нехватку ощутили Забайкалье, Приморье и Сахалинская область.

Особенно остро дефицит проявляется на оккупированных украинских территориях. Так, в Крыму в начале октября ограничили продажи топлива до 20 литров в одни руки.

Впрочем, похожая ситуация и в других регионах – бензин продают по карточкам, предоставляют только организациям по контрактам, лимитируют даже продажи дизеля.

Стоит знать! Международное энергетическое агентство (МЭА) подсчитало, что объемы нефтепереработки в России из-за ударов упали менее чем до 5 миллионов баррелей в сутки, и их не удастся восстановить до июня 2026 года.

Как российские власти борются с кризисом?