Нульові повертаються: дефіцит бензину штовхає російські АЗС на відчайдушні кроки
- В Росії через дефіцит бензину на АЗС почали розбавляти пальне, що викликає поломки автомобілів.
- Дефіцит виник через атаки українських дронів на НПЗ, що призвело до паливної кризи в понад 57 регіонах.
Бензинова криза в Росії поглиблюється. Через дефіцит пального деякі російські АЗС вже почали розбавляти пальне.
Чому розбавляють бензин в Росії?
Про це розповів голова Союзу автосервісів Росії Юрій Валько, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання The Moscow Times.
За його словами, виробники бензину в Росії почали економити на якості, оскільки не мають можливості підвищувати ціни.
Багато хто став підвищувати октанове число за рахунок різних добавок через економічну ситуацію на тлі дефіциту у деяких регіонах,
– зазначив Валько.
Проте власникам автівок такі "нововведення" не до душі, оскільки маніпуляції з паливом призводять до поломок їхніх залізних коней.
Зокрема, на проблеми після заправки розбавленим бензином скаржаться власники китайських автомобілів Geely.
Валько додав, що схожа ситуація спостерігалася на рубежі 2000 – 2010-х років на деяких АЗС.
Можна було залити паливо і одразу їхати в автосервіс. Зараз, на жаль, ми можемо повернутися до того ж етапу,
– підсумував глава автосоюзу.
Як росте дефіцит пального в Росії?
Дефіцит бензину в Росії виник через успішні удари українських дронів по російських нафтопереробних заводів. Дронові атаки вже пошкодили, за різними даними, понад 20 великих НПЗ.
Через проблеми з переробкою в Росії стрімко росте дефіцит пального. За даними BBC Russian, паливна криза вже охопила понад 57 регіонів:
- Проблеми почалися з Далекого Сходу і швидко поширилися. Першими нестачу відчули Забайкалля, Примор’я та Сахалінська область.
- Особливо гостро дефіцит проявляється на окупованих українських територіях. Так, у Криму на початку жовтня обмежили продажі пального до 20 літрів в одні руки.
Втім, схожа ситуація й в інших регіонах – бензин продають за картками, надають лише організаціям за контрактами, лімітують навіть продажі дизелю.
Варто знати! Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підрахувало, що обсяги нафтопереробки в Росії через удари впали менш ніж до 5 мільйонів барелів на добу, і їх не вдасться відновити до червня 2026 року.
Як російська влада бореться з кризою?
Щоб зменшити наслідки кризи на ринку пального, російська влада заборонила його вивіз за кордон та у чотири рази збільшила імпорт із Білорусі.
Крім того, Рада Євразійської економічної комісії ухвалила тимчасово скасувати мита на імпорт бензину та дизельного пального, щоб посилити постачання з-за кордону – з Китаю, Південної Кореї та Сінгапуру.
Попри це, експерти попереджають, що у разі погіршення ситуації влада може навіть обмежити внутрішнє споживання пального.
Однак російський віце-прем’єр Олександр Новак відкидає дефіцит пального. Він заявив, що поставки бензину в країні залишаються стабільними, і проблем із паливом нібито немає.