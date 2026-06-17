"Настоящий топливный кризис": дефицит бензина охватил большую часть России

Топливный кризис в России продолжает набирать обороты. На данный момент ограничения на продажу бензина и дизельного топлива введены уже в 53 регионах страны, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Как усугубляется топливный кризис в России

В 18 российских регионах из этого количества водителям уже разрешают покупать не более 50 литров бензина или одного полного бака, пишет The Moscow Times.

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А в 11 регионах сообщают о нехватке топлива на значительном количестве АЗС. Хотя официально сети ограничения по объему продаж там пока не вводили.

На фоне дефицита в России стремительно растут оптовые цены на топливо. По данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, с начала года они подскочили как минимум на треть:

бензин АИ-92 подорожал примерно на 30%;

бензин АИ-95 — примерно на 33%;

дизельное топливо — около 40%, достигнув рекордных 75,9 тысячи рублей за тонну.

Эксперты считают, что наиболее вероятным сценарием для регионов России будет дальнейший рост цен на топливо. Подобная ситуация уже наблюдалась летом 2025 года.

В то же время в оккупированном Крыму, по их мнению, ситуация остается значительно сложнее, а быстрых путей решения проблемы пока не видно.

В России начинает формироваться полноценный топливный кризис. Пик сезонного спроса традиционно приходится на август–сентябрь, а признаки дефицита появились уже в июне. Если ситуацию не удастся стабилизировать, топливный фактор может стать ключевым драйвером инфляции во втором полугодии,

– предупредил стратег "Финам" Ярослав Кабаков.

Почему проблемы с топливом обостряются

Главной причиной дефицита специалисты называют систематические удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По информации Reuters, к концу мая почти все крупные НПЗ в центральной части России либо сократили производство, либо даже временно остановили работу

Вместе с тем аналитики выделяют несколько дополнительных факторов, усугубивших топливный кризис в России:

Экспортные ограничения

С 2024 года Россия неоднократно вводила временные запреты на экспорт бензина и дизельного топлива. Это должно было стабилизировать внутренний рынок, однако полностью проблему не решило.

Государственное регулирование рынка

Усиленное вмешательство со стороны регулирующих органов, в частности Федеральной антимонопольной службы России, и ограничения биржевых операций частично сдерживали спекуляции. В то же время это снижало ликвидность рынка и затрудняло быстрые поставки топлива.

Логистические проблемы

Перегрузка железнодорожной инфраструктуры привела к задержкам поставок в регионы. Даже при наличии топлива у производителей доставка часто не успевает за спросом.

В итоге эти факторы наложились друг на друга и усугубили общий дефицит на рынке топлива в России.

Напомним, по оценкам аналитиков, удары по российским НПЗ привели к резкому сокращению переработки нефти. В настоящее время не работает почти треть мощностей российских НПЗ.

Для борьбы с топливным кризисом Министерство энергетики России даже создало специальный штаб, в который вошли все крупнейшие компании-производители топлива.