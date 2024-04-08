Возможен дефицит топлива: Россия просит Казахстан о поставках бензина

Предполагается, что дефицит топлива в России может быть вызван следующими атаками украинских дронов и прекращением работы НПЗ. Соседняя Беларусь уже согласилась помочь России с поставками бензина.

Россия в поисках бензина

Как сообщается, Россия обратилась к Казахстану с просьбой создать резервный фонд в размере 100 000 тонн бензина. При этом, соглашение об использовании резервов уже заключено.

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А все потому, что по состоянию на конец марта атаки украинских беспилотников вывели из строя около 14% российских мощностей по первичной переработке нефти. До сих пор российские власти заявляли, что ситуация на внутренних рынках топлива стабильная, а запасы достаточно большие.

Во время разговора сэксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев отметил, что дефицит топлива в России вряд ли стоит ожидать, а вот проблемы с поставками все же будут.

По данным источников, по состоянию на 5 апреля запасы бензина в Казахстане составляли:

марки АИ-92 – 307 700 тонн;

марки АИ-95 – 58 000 тонн;

дизельного топлива – 435 300 тонн;

авиационного топлива – 101 000 тонн.

Что известно о запрете на экспорт бензина

Напомним, что с 1 марта Москва на полгода ввела запрет на экспорт бензина, чтобы предотвратить острый дефицит топлива. В то же время он не распространяется на Евразийский экономический союз, в который входит Казахстан, а также на некоторые другие страны, с которыми Россия имеет межгосударственные соглашения о поставках топлива.

Трейдеры считают, что запрет могут расширить, если ситуация в России ухудшится.

Поэтому для того, чтобы избежать недостатка горючего, говорит Рябцев, Россия, в том числе, увеличила закупки у белорусских производителей, в частности, с Мозырского завода. Согласно источникам Reuters, в первой половине марта импорт бензина из Беларуси достиг почти 3 тысяч тонн.

Если Украина не будет останавливать атаки, то можно надеяться на больший эффект по горючему в России.