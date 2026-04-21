Рост цен – это только начало: грозит ли Европе дефицит из-за войны в Иране
- Блокада Ормузского пролива грозит нормированием товаров в ЕС – из-за остановки экспорта нефти, газа и удобрений.
- В Евроцентробанке обеспокоены относительно инфляционных рисков, ведь перебои с поставками влияют на подорожание продуктов питания и топлива.
Блокада Ормузского пролива остановила не только значительную часть экспорта нефти и газа. Через этот маршрут проходит около трети мировых поставок удобрений, поэтому перебои влияют и на аграрный сектор.
Чем грозит война на Ближнем Востоке?
Если это продлится слишком долго, речь пойдет не только о высоких ценах, с которыми уже столкнулись в Европе, но и о возможном нормировании товаров. Об этом заявила во время выступления в Берлине президент Евроцентробанка Кристин Лагард 20 апреля.
Смотрите также Цены для украинцев могут вырасти еще больше: глава НБУ озвучил неутешительный прогноз
Чиновница отметила, что подорожание энергоносителей может иметь более широкие последствия, чем просто рост цен. В частности, резкое повышение стоимости продуктов питания и топлива способно подтолкнуть инфляционные ожидания, ведь именно эти категории больше всего влияют на восприятие населения.
Однако в случае длительных перебоев с поставками экономика может столкнуться даже с дефицитом товаров.
Сейчас признаки нарушения цепей поставок как в мире, так и в еврозоне ограничены. Но локальные напряжения заметны,
– добавила Лагард.
Например, с начала конфликта на Ближнем Востоке авиационное топливо подорожало примерно вдвое. Но с начала апреля в некоторых аэропортах Европы уже ввели нормирование.
Напомним, о серьезных последствиях длительного закрытия Ормузского пролива накануне предупреждал министр финансов Катара. Повышение цен на энергоносители он считал лишь "верхушкой айсберга", тогда как уже через один – два месяца нынешний шок якобы может перерасти в продовольственный кризис, вызванный дефицитом удобрений, писал Bloomberg.
Что известно о кризисе в Европе?
В эксклюзивном комментарии 24 канала инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, что сейчас Европа должна мириться с подорожанием, тогда как в Азии все уже гораздо хуже – страны принимают жесткие меры для экономии энергоресурсов.
К слову, Евроцентробанк может повысить процентные ставки по крайней мере раз до конца 2026 года, а ближайшее заседание руководящего совета по монетарной политике состоится 30 апреля.