Рост цен – это только начало: грозит ли Европе дефицит из-за войны в Иране

Блокада Ормузского пролива остановила не только значительную часть экспорта нефти и газа. Через этот маршрут проходит около трети мировых поставок удобрений, поэтому перебои влияют и на аграрный сектор.

Чем грозит война на Ближнем Востоке?

Если это продлится слишком долго, речь пойдет не только о высоких ценах, с которыми уже столкнулись в Европе, но и о возможном нормировании товаров. Об этом заявила во время выступления в Берлине президент Евроцентробанка Кристин Лагард 20 апреля.

Чиновница отметила, что подорожание энергоносителей может иметь более широкие последствия, чем просто рост цен. В частности, резкое повышение стоимости продуктов питания и топлива способно подтолкнуть инфляционные ожидания, ведь именно эти категории больше всего влияют на восприятие населения.

Однако в случае длительных перебоев с поставками экономика может столкнуться даже с дефицитом товаров.

Сейчас признаки нарушения цепей поставок как в мире, так и в еврозоне ограничены. Но локальные напряжения заметны,

– добавила Лагард.

Например, с начала конфликта на Ближнем Востоке авиационное топливо подорожало примерно вдвое. Но с начала апреля в некоторых аэропортах Европы уже ввели нормирование.

Напомним, о серьезных последствиях длительного закрытия Ормузского пролива накануне предупреждал министр финансов Катара. Повышение цен на энергоносители он считал лишь "верхушкой айсберга", тогда как уже через один – два месяца нынешний шок якобы может перерасти в продовольственный кризис, вызванный дефицитом удобрений, писал Bloomberg.

