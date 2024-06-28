Уплата по кредитам подходит к концу: объявит ли Украина этим летом дефолт

В той стране, где не способны рассчитаться с долгами, объявляют дефолт. Интересно, что в Украине все чаще говорят о похожей ситуации, ведь истекает срок долговых каникул по еврооблигациям. Впрочем, эксперт считает, что паниковать не стоит.

Договорится ли Украина с кредиторами

Министр финансов Сергей Марченко уверяет, что соглашение с кредиторами по реструктуризации международного долга будет достигнуто до 1 августа.

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Поскольку мы приближаемся к дате окончания отсрочки платежей по еврооблигациям, нам необходимо побудить владельцев наших еврооблигаций к продолжению конструктивных переговоров. Их предложения должны отражать более значительное уменьшение долга в соответствии с параметрами МВФ и текущей макрофинансовой ситуации в Украине. Мы продолжим продуктивные переговоры с инвесторами для урегулирования всех имеющихся разногласий,

– объяснил Марченко.

Известно, что во время диалога с кредиторами, было озвучено два варианта реструктуризации долга. Украина предлагает обменять все 13 серий еврооблигаций:

Первый вариант – обмен на серию инструментов с фиксированным доходом (простые облигации) и государственные деривативные инструменты,

– обмен на серию инструментов с фиксированным доходом (простые облигации) и государственные деривативные инструменты, Второй вариант – обмен на серию простых облигаций.

В обоих вариантах предполагается номинальное снижение долга – от 25% до 60% в зависимости от темпов восстановления страны в течение периода действия Программы МВФ.

Что если завтра дефолт

В мае 2024 года государственный и гарантированный долг Украины, по данным Минфина, достиг более 6 триллионов гривен – это почти 152 миллиарда долларов.

Еще раньше в комментарии 24 Канала экономист Ярослав Жалило объяснил, что когда идет речь о реструктуризации – это уже технический дефолт. Однако он отмечает, что пока в Украине дело не идет к какому-то объявлению именно физического дефолта.

Ярослав Жалило Экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований (НИСИ) В то же время технический дефолт в любом случае ухудшает кредитный рейтинг страны. А это может повлиять на дальнейшее привлечение коммерческих заимствований.

Жалило объясняет, что масштабы еврооблигаций, по которым истекают сроки кредита, на фоне всего остального госдолга, довольно незначительны.

Останутся ли украинцы без денег

Большая часть из этих еврооблигаций – это выпуски, реструктуризированные в 2015-м году. Также, это новые заимствования. Сейчас обсуждается номинальная стоимость выпусков на почти 20 миллиардов долларов без учета процентов

Как объясняет Жалило, основная доля средств, которые сейчас есть в Украине, это средства суверенной помощи – от Европейского Союза и других стран.

В этом году Украина закрыла потребность во внешней помощи бюджету. А потому, независимо от того, объявят дефолт или нет, мы не будем лишены помощи,

– добавляет Жалило.

Сейчас золотовалютные резервы Украины находятся на высоких уровнях, чтобы покрыть текущие требования кредиторов – по состоянию на конец мая это более 39 миллиардов долларов, по данным МВФ и НБУ.

Таким образом можно сделать вывод, что рядовой украинец вряд ли почувствует сразу последствия дефолта, ведь основное финансирование в дальнейшем будет осуществляться.

Стандартные механизмы влияния дефолта не будут работать у нас, ведь финансовая ситуация в Украине сейчас построена на совершенно других принципах,

– отмечает эксперт.

В то же время негативное ожидание, а соответственно, вероятный всплеск спроса на валюту, таки могут повлиять на курс.