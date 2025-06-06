Дефолт по облигациям: в НБУ оценили, повлияет ли он на финансовую стабильность Украины

Украина пропустила платеж по государственным облигациям (ВВП-варрантам). Причиной является то, что сейчас действует мораторий на выплаты.

Влияние дефолта по облигациям на финансовую стабильность

Мораторий будет оставаться в силе до завершения процесса их реструктуризации, пишет 24 Канал со ссылкой на главу НБУ Андрея Пышного.

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Мы не видим никаких негативных проявлений. Происходит и продолжается процесс естественный по наработке условий реструктуризации,

– заявил глава Нацбанка.

Он рассказал, что Национальный банк не участвует в процессе. Хотя центробанк имеет в портфеле 44 миллиона варрантов, он никак не связан с Министерством финансов.

В частности Пышный отметил, что с мая 2024 года действует мораторий на выплату по ВВП-варрантам. Поэтому все находится "в руках правительства, под контролем правительства и без рисков для финансовой стабильности".

Обратите внимание! Андрей Пышный отметил, что никакого негатива нет.