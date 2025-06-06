Дефолт по облигациям: в НБУ оценили, повлияет ли он на финансовую стабильность Украины
- Украина пропустила платеж по государственным облигациям из-за действующего моратория на выплаты, который продлится до завершения процесса реструктуризации.
- Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что дефолт не повлияет на финансовую стабильность страны, и этот процесс контролируется правительством без рисков.
Украина пропустила платеж по государственным облигациям (ВВП-варрантам). Причиной является то, что сейчас действует мораторий на выплаты.
Влияние дефолта по облигациям на финансовую стабильность
Мораторий будет оставаться в силе до завершения процесса их реструктуризации, пишет 24 Канал со ссылкой на главу НБУ Андрея Пышного.
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Мы не видим никаких негативных проявлений. Происходит и продолжается процесс естественный по наработке условий реструктуризации,
– заявил глава Нацбанка.
Он рассказал, что Национальный банк не участвует в процессе. Хотя центробанк имеет в портфеле 44 миллиона варрантов, он никак не связан с Министерством финансов.
В частности Пышный отметил, что с мая 2024 года действует мораторий на выплату по ВВП-варрантам. Поэтому все находится "в руках правительства, под контролем правительства и без рисков для финансовой стабильности".
Обратите внимание! Андрей Пышный отметил, что никакого негатива нет.
Что известно о ситуации с ВВП-варрантами?
30 мая текущего года в Минфине обнародовали заявление, что согласно расчетам по состоянию на 30 апреля 2025 года, сумма платежа по государственным деривативам, подлежащая уплате 2 июня, составляет 665 млн 453 тысяч 507,60 долларов США. Украина напомнила, что в соответствии с решением Правительства от 27 августа 2024 года действует мораторий на выплаты по этим инструментам, который будет оставаться в силе до завершения процесса их реструктуризации.