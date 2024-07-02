Действительно ли Украине может грозить дефолт: экономист объяснил риски

Издание The Economist сообщило, что у Украины есть месяц, чтобы договориться с кредиторами и избежать дефолта. И это действительно правда, ведь 1 августа истекает двухлетняя отсрочка наших обязательств по выплатам евробондов.

Евробонды – это облигации, которые Украина выпускала до активной фазы боевых действий, сроки погашения которых наступили в 2022 – 2023 годах. Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил 24 Каналу подробнее об угрозе дефолта.

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Будет ли в Украине дефолт

Экономист отметил, что общий объем госдолгов Украины составляет 20 миллиардов долларов. Однако коммерческие бумаги, которые обращаются на свободном финансовом рынке, котируются. То есть по ним можно хоть сегодня получить деньги, продав их на финансовых рынках или биржах.

По состоянию на 2 июля доллар украинских евробондов можно купить за 40 центов. Украина предложила кредиторам соглашение, которое сокращает 60% от текущей стоимости долгов, но кредиторы считают, что 22% было бы разумнее. Такая огромная доходность точно не будет способствовать восстановлению украинской экономики.

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МВФ заинтересован в том, чтобы Украина договорилась о списании долгов, но соглашение кажется маловероятным в отведенное время. Реструктуризации напрямую зависит от даты окончания войны, скорости восстановления экономики, поступления инвестиций и способности генерировать деньги для погашения долга.

Многое зависит от степени поддержки Запада. Налогоплательщики могут устать отдавать миллиарды. Дональд Трамп, который скептически относился к выделенным суммам, выглядит все более вероятным, что вернется в Белый дом в ноябре.

Я почему-то уверен, что удастся достичь консенсуса. Потому что нашим партнерам, странам Европейского Союза, американцам будет чрезвычайно трудно потом решать вопрос с макрофинансовой помощью Украине, если Украина вдруг попадет в ситуацию дефолта,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Дефолт – это отказ страны от выполнения обязательств, которое ведет за собой арест имущества в других юрисдикциях и осуществления принудительного изъятия определенных активов для погашения долга. Очень серьезные вещи, но есть надежда, что Украине удастся договориться о продлении моратория на выплаты по долгам.

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Международный валютный фонд напрямую говорит кредиторам: если они пойдут на более жесткие условия, Украина будет не в состоянии выплачивать долги. Это может привести к ситуации, когда наше государство снова будут заставлять обсуждать вопрос реструктуризации. Кредиторам нужно сразу согласиться на плюс-минус приемлемые условия, тогда они будут иметь большие гарантии возврата средств.