Украина пропустит выплату долгов в 665 миллионов долларов: грозит ли это кросс-дефолтом
- Украина пропустит выплату долгов в размере 665 миллионов долларов из-за моратория на выплаты по государственным деривативам, который продлится до завершения их реструктуризации.
- Мораторий не приводит к кросс-дефолту и является частью стратегии реструктуризации государственного долга с целью восстановления долговой устойчивости в рамках Программы МВФ.
Следующая сумма платежа Украины по государственным деривативам составляет более 665 миллионов долларов США. Сейчас эти выплаты не будут проводить.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов Украины. В пятницу, 30 мая, ведомство обнародовало заявление на Ирландской фондовой бирже.
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Есть ли угроза для финансовой стабильности
Украина напомнила владельцам Государственных деривативов, что в соответствии с решением правительства от 27 августа 2024 года действует мораторий на выплаты по этим инструментам, который будет оставаться в силе до завершения процесса их реструктуризации. В августе 2024 года из условий государственных деривативов было изъято положение о кросс-дефолте.
Это означает, что соблюдение моратория на выплаты по государственным деривативам не приводит к кросс-дефолту по обязательствам по облигациям внешнего государственного займа и не создает угрозы для финансовой стабильности государства,
– говорится в сообщении.
К слову, мораторий на платежи по государственным деривативам является частью более широкой стратегии Украины, объявленной в августе 2024 года во время реструктуризации государственного долга.
Она предусматривает справедливое и равноправное отношение ко всем кредиторским требованиям в пределах периметра реструктуризации, с целью восстановления долговой устойчивости в рамках Программы МВФ.
Украина остается преданной конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами и продолжает консультации для достижения справедливой и комплексной реструктуризации государственных деривативов, которая обеспечит долгосрочную долговую устойчивость, не создавая угрозы для восстановления и восстановления страны,
– добавили в ведомстве.