Технический дефолт: агентство S&P понизило рейтинг Украины из-за долгов

Международное рейтинговое агентство S&P Global признало дефолт Украины. Причина – пропуск платежа в размере более 665 миллионов долларов.

Почему в Украине зафиксировали дефолт

Украина пропустила платеж по ценным бумагам 2 июня, сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство S&P Global.

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Министерство финансов пропустило платеж в 665 миллионов долларов, поэтому рейтинг выпуска облигаций Украины, привязанных к ВВП, снизили с CC до D (дефолт).

Мы не ожидаем выплаты в течение льготного периода по ценным бумагам, предусмотренного договором, что составляет 10 рабочих дней, учитывая мораторий правительства на выплаты по этим облигациям,

– сообщили в агентстве.

В то же время S&P Global подтвердило рейтинги Украины в иностранной валюте SD/SD (выборочный дефолт) и суверенные кредитные рейтинги в национальной валюте для Украины CCC+/C.

Есть ли угроза для финансовой стабильности

Украина напомнила владельцам Государственных деривативов, что в соответствии с решением правительства от 27 августа 2024 года действует мораторий на выплаты по этим инструментам, который будет оставаться в силе до завершения процесса их реструктуризации. В августе 2024 года из условий государственных деривативов было изъято положение о кросс-дефолте.

Это означает, что соблюдение моратория на выплаты по государственным деривативам не приводит к кросс-дефолту по обязательствам по облигациям внешнего государственного займа и не создает угрозы для финансовой стабильности государства,

– говорится в сообщении.

К слову, мораторий на платежи по государственным деривативам является частью более широкой стратегии Украины, объявленной в августе 2024 года во время реструктуризации государственного долга.