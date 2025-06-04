Технический дефолт: агентство S&P понизило рейтинг Украины из-за долгов
- Агентство S&P Global признало дефолт Украины из-за пропуска платежа в 665 миллионов долларов, понизив рейтинг облигаций с CC до D.
- Мораторий на выплаты по государственным деривативам не приводит к кросс-дефолту и не угрожает финансовой стабильности государства.
Международное рейтинговое агентство S&P Global признало дефолт Украины. Причина – пропуск платежа в размере более 665 миллионов долларов.
Почему в Украине зафиксировали дефолт
Украина пропустила платеж по ценным бумагам 2 июня, сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство S&P Global.
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Министерство финансов пропустило платеж в 665 миллионов долларов, поэтому рейтинг выпуска облигаций Украины, привязанных к ВВП, снизили с CC до D (дефолт).
Мы не ожидаем выплаты в течение льготного периода по ценным бумагам, предусмотренного договором, что составляет 10 рабочих дней, учитывая мораторий правительства на выплаты по этим облигациям,
– сообщили в агентстве.
В то же время S&P Global подтвердило рейтинги Украины в иностранной валюте SD/SD (выборочный дефолт) и суверенные кредитные рейтинги в национальной валюте для Украины CCC+/C.
Есть ли угроза для финансовой стабильности
Украина напомнила владельцам Государственных деривативов, что в соответствии с решением правительства от 27 августа 2024 года действует мораторий на выплаты по этим инструментам, который будет оставаться в силе до завершения процесса их реструктуризации. В августе 2024 года из условий государственных деривативов было изъято положение о кросс-дефолте.
Это означает, что соблюдение моратория на выплаты по государственным деривативам не приводит к кросс-дефолту по обязательствам по облигациям внешнего государственного займа и не создает угрозы для финансовой стабильности государства,
– говорится в сообщении.
К слову, мораторий на платежи по государственным деривативам является частью более широкой стратегии Украины, объявленной в августе 2024 года во время реструктуризации государственного долга.