США могут объявить дефолт: при каких условиях это произойдет

Существует вероятность, что США не смогут выполнить обязательства по части своего долга. Сейчас он достигает уже 36,6 триллиона долларов.

Почему в США могут объявить дефолт

Это может произойти уже в конце мая, при условии, что Конгресс не примет решение о повышении лимита государственного долга, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Если лимит долга не будет повышен или приостановлен до исчерпания чрезвычайных мер, правительство не сможет выполнить все свои обязательства. В результате ему придется отложить некоторые выплаты, объявить дефолт по долговым обязательствам или сделать и то, и другое,

– отмечает бюджетное управление Конгресса США.

Справка: Бюджетное управление Конгресса США – это федеральное агентство, действующее в рамках законодательной ветви власти США. Эта организация предоставляет бюджетную и экономическую информацию Конгрессу.

Момент, когда Министерство финансов США больше не сможет покрывать свои обязательства определить сложно. Однако по оценке Центра двухпартийной политики, дефолт может произойти в период между серединой июля и началом октября.

В свою очередь бюджетное управление имеет несколько иное видение. Они прогнозируют дефолт в августе или сентябре.

Обратите внимание! Потребности в заимствованиях могут превысить прогнозируемые значения. В таком случае, Минфин США может исчерпать свои ресурсы значительно раньше – в конце мая или июня.

Стоит заметить, что республиканцы, которые сейчас контролируют Палату представителей и Сенат, пока не объявляли, когда они планируют вынести на голосование законопроект о повышении лимита долга. Однако подобная ситуация случается не впервые.

Конгресс уже неоднократно "затягивал" принятие решений такого рода. Это приводило к негативным последствиям.

Заметьте! Затягивание со стороны конгресса принятия других решений уже приводило к финансовой нестабильности.