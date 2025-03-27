США могут объявить дефолт: при каких условиях это произойдет
- США могут объявить дефолт в конце мая, если Конгресс не примет повышение лимита государственного долга.
- Прогнозы объявления дефолта отличаются: Центр двухпартийной политики предусматривает его между июлем и октябрем, а бюджетное управление Конгресса – в августе или сентябре.
Существует вероятность, что США не смогут выполнить обязательства по части своего долга. Сейчас он достигает уже 36,6 триллиона долларов.
Почему в США могут объявить дефолт
Это может произойти уже в конце мая, при условии, что Конгресс не примет решение о повышении лимита государственного долга, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Если лимит долга не будет повышен или приостановлен до исчерпания чрезвычайных мер, правительство не сможет выполнить все свои обязательства. В результате ему придется отложить некоторые выплаты, объявить дефолт по долговым обязательствам или сделать и то, и другое,
– отмечает бюджетное управление Конгресса США.
Справка: Бюджетное управление Конгресса США – это федеральное агентство, действующее в рамках законодательной ветви власти США. Эта организация предоставляет бюджетную и экономическую информацию Конгрессу.
Момент, когда Министерство финансов США больше не сможет покрывать свои обязательства определить сложно. Однако по оценке Центра двухпартийной политики, дефолт может произойти в период между серединой июля и началом октября.
В свою очередь бюджетное управление имеет несколько иное видение. Они прогнозируют дефолт в августе или сентябре.
Обратите внимание! Потребности в заимствованиях могут превысить прогнозируемые значения. В таком случае, Минфин США может исчерпать свои ресурсы значительно раньше – в конце мая или июня.
Стоит заметить, что республиканцы, которые сейчас контролируют Палату представителей и Сенат, пока не объявляли, когда они планируют вынести на голосование законопроект о повышении лимита долга. Однако подобная ситуация случается не впервые.
Конгресс уже неоднократно "затягивал" принятие решений такого рода. Это приводило к негативным последствиям.
Заметьте! Затягивание со стороны конгресса принятия других решений уже приводило к финансовой нестабильности.