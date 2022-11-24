С декабря изменится порядок предоставления субсидий: как именно

Назначение новых жилищных субсидий с декабря 2022 будет осуществляться органами Пенсионного фонда Украины. Также появится возможность подачи заявки онлайн.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. Предоставление функций состоится, чтобы обеспечить удобство предоставления услуг в условиях войны.

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Как подавать заявку с декабря

Для тех граждан, которые уже получают субсидию, ничего не изменится. Если вы хотите получить субсидию впервые, вам необходимо написать заявление и декларацию о доходах в органы ПФУ, должностные лица центра предоставления административных услуг, уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета. Также можно подать заявку онлайн на сайте ПФУ, через мобильное приложение ПФУ или на портале Дія.

При необходимости могут быть добавлены:

договор найма (аренды) жилья (при наличии),

справки о доходах (при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ)

другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (в случае необходимости), например, документами, подтверждающими непроживание лица по месту регистрации. Такими документами могут быть: справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении, договоры аренды жилья в другом городе.

Отсутствие долга

При просроченной свыше трех месяцев задолженности, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 680 грн, субсидия может быть назначена только в случае заключения договора о ее реструктуризации.

Для домохозяйств, которым жилищная субсидия уже назначена (в соответствии с законодательством субсидия назначена до окончания отопительного сезона – апрель 2023 года), наличие задолженности будет учитываться при назначении жилищной субсидии на следующий период.

Как рассчитывают субсидию

Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг и объемом обязательного платежа. Зная доход семьи, а также членов семьи, можно самостоятельно рассчитать размер субсидии по формуле.

Напомним, в этом году субсидия на оплату коммунальных услуг может составлять до 1,8 тысяч гривен. Проверить, получаете ли вы субсидию, можно на сайте.