Сотни тысяч на счету и непогашенный кредит: задекларированный Ермаком за 2022 год
Источник:Единый государственный реестр деклараций
Глава Офиса Президента обнародовал суммы своих доходов, в том числе своей заработной платы – она составляет 568 037 гривен. Об этом стало известно из его декларации, которая была подана 1 января 2024 года.
Следовательно, стало известно, что на счетах Ермака задекларировано 782 525 гривен. Также наличными он хранит 39 000 долларов и 50 000 евро.
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В разделе финансовых обязательств декларант указал наличие непогашенного кредита, взятого в Сэнс Банке (ранее известного как Альфа-Банк) в 2006 году. К концу отчетного 2022 года сумма задолженности составляла – 1 008 306 гривен.
Доходы и собственность Андрея Ермака
А вот в разделе "Доходы, в том числе подарки" указана зарплата по основному месту работы в размере 568 037 гривен и дополнительно указан как доход гарантийный ремонт его автомобиля на сумму 78396 гривен.
В собственности Ермака также указано:
- квартиру площадью 107,8 квадратных метров, приобретенную в 2005 году, стоимость которой на момент приобретения составляла – 3 535 000 гривен. Эта же квартира числилась в его декларации в 2020 году;
- автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC, 2019 года выпуска, стоимостью – 2 972 776 гривен;
- также отмечено, что у Ермака нет ценных бумаг.
Ермак также владелец корпоративных прав или их частей в таких предприятиях:
- Международная юридическая компания (50%);
- Гарнет Интернешнл Медиа Групп (49%);
- международная фармацевтическая группа (50%);
- Эр Пи Ай (100%).
Он также является конечным бенефициаром таких компаний как :
- Международная ассоциация украино-грузинского сотрудничества в сфере иностранного инвестирования.
- Международная юридическая компания.
- Международная фармацевтическая группа
- Гарнет Интернешнл Медиа Групп.
- Эр Пи Ай, М.Е.П.
- Украинско-грузинская медийная компания.
Что известно о декларировании госслужащих
Одним из требований МВФ к Украине было вступление в силу закона, который возобновляет имущественное декларирование госслужащими, а также восстановление функции НАПК по проверке и верификации деклараций до конца 2023 года.
- Следовательно, парламент 5 сентября проголосовал за возобновление электронного декларирования для чиновников и депутатов, но отказался принять ключевую поправку по немедленному открытию реестров.
- На следующий день на сайте президента появилась петиция с призывом открыть реестр имущественных деклараций чиновников, что привело к возвращению законопроекта в парламент и набору необходимого количества голосов.
- 12 сентября Зеленский наложил вето на закон, в котором остались ограничения по электронному декларированию. А уже 20 сентября Рада приняла закон, возобновлявшего е-декларирование с немедленным открытием данных.