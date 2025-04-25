Засчитывается ли декретный отпуск в страховой стаж в Украине

Периоды декретного отпуска в Украине засчитываются в страховой стаж, но с определенными особенностями. Все зависит от типа отпуска и периода его продолжительности.

Отпуск в связи с беременностью

Отпуск по беременности и родам охватывает 126 календарных дней (70 дней до родов и 56 после), а в случае осложнений или рождения двух и более детей – до 140 или 180 дней, передает 24 Канал.

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Этот отпуск оплачивается Фондом социального страхования, и он полностью засчитывается в страховой стаж независимо от формы трудоустройства женщины.

Следующий этап – отпуск по уходу за ребенком. Он также засчитывается в страховой стаж, если лицо получало соответствующую государственную помощь.

Обратите внимание! С 1 января 2005 года страховые взносы за таких лиц уплачиваются из государственного бюджета, и данные об этом фиксируются в системе персонифицированного учета.

Отпуск для ухода за ребенком от 3 до 6 лет

Этот отпуск предоставляется без сохранения зарплаты и засчитывается только в общий трудовой стаж, но не в страховой. Исключением являются периоды до 28 февраля 2001 года, которые могут быть зачислены в страховой стаж по отдельным условиям.

Для подтверждения страхового стажа во время декретного отпуска могут понадобиться: