Как самостоятельно рассчитать выплату на декретный отпуск

Согласно украинскому законодательству, женщины имеют право на отпуск, связанный с беременностью, родами и уходом за ребенком. Во время этого отпуска на месте работы обязательно должны выплачивать декретные.

Получение декретных выплат

Получить выплаты могут как трудоустроенные, так и безработные женщины. Трудоустроенная женщина получит помощь в размере 100% средней зарплаты от Пенсионного фонда за весь период декретного отпуска.

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Трудоустроенная женщина получит помощь в размере 100% средней зарплаты от Пенсионного фонда за весь период декретного отпуска. Для этого работодатель должен подать в Пенсионный фонд соответствующее заявление-расчет.

Минимальная сумма декретных выплат в месяц не может быть ниже минимальной заработной платы (с января 2024 года – 7,1 тысячи гривен), а максимальная – не превышать "размер максимальной величины базы начисления единого взноса". Эта сумма равна 15 размерам минимальной зарплаты (сейчас 106,5 тысячи гривен).

Для женщин, которые не работают, выплаты составляют 25% от месячного прожиточного минимума для трудоспособного лица (с января 2024 года – 2 920 гривен).

Как рассчитать декретные выплаты

Декретные выплаты рассчитываются по формуле, подобной расчету больничных: среднедневной доход умножается на количество дней в декрете.

К заработной плате относятся все выплаты, за которые предприятие платит ЕСВ. Это включает премии, доплаты и основную зарплату.

Формула для расчета декретных выплат следующая: доход за 12 месяцев делится на 365 (366) дней и умножается на количество дней декретного отпуска.