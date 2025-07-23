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23 июля, 16:20
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Завладение миллиардами Приватбанка: НАБУ и САП завершили дело в отношении Коломойского

Валерия Моргун
Основні тези
  • НАБУ и САП завершили следствие в отношении экс-владельца ПриватБанка и пяти членов его группы, обвиняемых в завладении более 9,2 миллиардов гривен средств банка.
  • Дело квалифицировано по статьям 191, 209, 366 УК Украины, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы.

НАБУ и САП завершили следствие в отношении бывшего конечного бенефициарного владельца "Приватбанка" и пяти членов организованной им группы. Лиц обвиняют в завладении средствами банка на сумму более 9,2 миллиарда гривен.

Что известно о завершении дела по "Приватбанку"?

23 июля 2025 года было принято решение о завершении досудебного расследования, сообщает 24 Канал со ссылкой на САП и НАБУ.

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В январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка (одновременно Председатель Днепропетровской областной госадминистрации на тот момент), разработал план завладения средствами "Приватбанка" с целью:

  • дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании;
  • увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной компании более 9,2 миллиарда гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости. У НАБУ отметили, что в дальнейшем часть суммы в размере более 446 миллионов гривен с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух.

Важно! В конце концов средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара "Приватбанка".

Для реализации своего преступного умысла лицо привлекло 5 работников банка, среди которых:

  1. Председатель Правления;
  2. заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "Приватбанк";
  3. заместитель Председателя Правления – директор казначейства;
  4. начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства;
  5. заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса ПАО КБ "Приватбанк".

Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал "Приватбанка" во исполнение требований Национального банка Украины,
– пишет САП.

Заметьте! Действия всех лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных статьями 191, 209,, УК Украины в зависимости от роли каждого участника преступной схемы.