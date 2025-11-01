5 тысяч гривен на руки: кому из пенсионеров государство компенсирует коммуналку

Для части пенсионеров предусмотрена дополнительная денежная помощь. Кому именно могут начислить выплату и как будет действовать программа этой осенью, читайте далее.

Кто получит 5 000 гривен на оплату коммуналки?

Государственный "Ощадбанк" объявил о новой программе поддержки для пенсионеров. Участники акции могут получить денежную помощь в размере 5 000 гривен, которую можно направить на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Участие в программе автоматически принимают пенсионеры, которые получают пенсию на карточку Mastercard от "Ощадбанка". В течение 9 месяцев банк ежемесячно будет разыгрывать по 40 призов по 5 000 гривен каждый.

Полученные средства можно потратить на оплату:

электроэнергии;

газа;

водоснабжения;

отопления.

Важно! Регистрироваться на розыгрыш не нужно. Нужно только пользоваться пенсионной карточкой для покупок, ведь каждая безналичная операция автоматически участвует в розыгрыше.

Кто вообще может не платить за коммунальные услуги?

В Украине есть пенсионеры, которые не должны платить за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили в Пенсионном фонде, на это право имеют жители сел, которые ранее работали в бюджетной сфере.

К таким льготным категориям относятся бывшие учителя, врачи, фармацевты, библиотекари, агрономы, работники музеев и другие специалисты, которые работали в государственных или коммунальных учреждениях.

Какие есть еще льготы на коммунальные услуги в Украине?