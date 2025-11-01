Хто отримає 5 000 гривень на оплату комуналки?

Державний "Ощадбанк" оголосив про нову програму підтримки для пенсіонерів. Учасники акції можуть отримати грошову допомогу у розмірі 5 000 гривень, яку можна спрямувати на оплату житлово-комунальних послуг.

Участь у програмі автоматично беруть пенсіонери, які отримують пенсію на картку Mastercard від "Ощадбанку". Протягом 9 місяців банк щомісяця розігруватиме по 40 призів по 5 000 гривень кожен.

Отримані кошти можна витратити на оплату:

електроенергії;

газу;

водопостачання;

опалення.

Важливо! Реєструватися на розіграш не потрібно. Потрібно лише користуватися пенсійною карткою для покупок, адже кожна безготівкова операція автоматично бере участь у розіграші.

Хто взагалі може не сплачувати за комунальні послуги?

В Україні є пенсіонери, які не повинні платити за житлово-комунальні послуги. Як повідомили у Пенсійному фонді, на це право мають жителі сіл, які раніше працювали у бюджетній сфері.

До таких пільгових категорій належать колишні вчителі, лікарі, фармацевти, бібліотекарі, агрономи, працівники музеїв та інші спеціалісти, які працювали у державних або комунальних установах.

Які є ще пільги на комунальні послуги в Україні?