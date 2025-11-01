Хто отримає 5 000 гривень на оплату комуналки?
Державний "Ощадбанк" оголосив про нову програму підтримки для пенсіонерів. Учасники акції можуть отримати грошову допомогу у розмірі 5 000 гривень, яку можна спрямувати на оплату житлово-комунальних послуг.
Участь у програмі автоматично беруть пенсіонери, які отримують пенсію на картку Mastercard від "Ощадбанку". Протягом 9 місяців банк щомісяця розігруватиме по 40 призів по 5 000 гривень кожен.
Отримані кошти можна витратити на оплату:
- електроенергії;
- газу;
- водопостачання;
- опалення.
Важливо! Реєструватися на розіграш не потрібно. Потрібно лише користуватися пенсійною карткою для покупок, адже кожна безготівкова операція автоматично бере участь у розіграші.
Хто взагалі може не сплачувати за комунальні послуги?
В Україні є пенсіонери, які не повинні платити за житлово-комунальні послуги. Як повідомили у Пенсійному фонді, на це право мають жителі сіл, які раніше працювали у бюджетній сфері.
До таких пільгових категорій належать колишні вчителі, лікарі, фармацевти, бібліотекарі, агрономи, працівники музеїв та інші спеціалісти, які працювали у державних або комунальних установах.
Які є ще пільги на комунальні послуги в Україні?
Знижку на комунальні послуги можуть отримати самотні літні люди, ветерани праці та війни, пенсіонери з інвалідністю, учасники бойових дій та члени їхніх родин, жертви нацистських переслідувань, а також громадяни з особливими заслугами перед державою.
Право не сплачувати за комуналку мають також власники житла, пошкодженого або зруйнованого через бойові дії.