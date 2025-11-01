Кто получит 5 000 гривен на оплату коммуналки?
Государственный "Ощадбанк" объявил о новой программе поддержки для пенсионеров. Участники акции могут получить денежную помощь в размере 5 000 гривен, которую можно направить на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Участие в программе автоматически принимают пенсионеры, которые получают пенсию на карточку Mastercard от "Ощадбанка". В течение 9 месяцев банк ежемесячно будет разыгрывать по 40 призов по 5 000 гривен каждый.
Полученные средства можно потратить на оплату:
- электроэнергии;
- газа;
- водоснабжения;
- отопления.
Важно! Регистрироваться на розыгрыш не нужно. Нужно только пользоваться пенсионной карточкой для покупок, ведь каждая безналичная операция автоматически участвует в розыгрыше.
Кто вообще может не платить за коммунальные услуги?
В Украине есть пенсионеры, которые не должны платить за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили в Пенсионном фонде, на это право имеют жители сел, которые ранее работали в бюджетной сфере.
К таким льготным категориям относятся бывшие учителя, врачи, фармацевты, библиотекари, агрономы, работники музеев и другие специалисты, которые работали в государственных или коммунальных учреждениях.
Какие есть еще льготы на коммунальные услуги в Украине?
Скидку на коммунальные услуги могут получить одинокие пожилые люди, ветераны труда и войны, пенсионеры с инвалидностью, участники боевых действий и члены их семей, жертвы нацистских преследований, а также граждане с особыми заслугами перед государством.
Право не платить за коммуналку имеют также владельцы жилья, поврежденного или разрушенного из-за боевых действий.