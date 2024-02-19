Жители одного из регионов могут получить дополнительную финансовую помощь из-за рубежа

Жители Харьковщины могут обратиться за финансовой помощью от одного из благотворительных фондов. Зарегистрироваться, чтобы получить выплату, можно с 20 февраля.

Кто может получить выплаты

Размер выплат составляет 3,6 тысячи гривен, которые будут выплачиваться в течение трех месяцев и предусмотрены на каждого члена семьи. То есть в целом можно будет получить 10,8 тысячи гривен на человека.

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Эта помощь предназначена для жителей определенных населенных пунктов Харьковской области, которые не получали финансовую поддержку от других организаций после декабря 2023 года.

К участию в программе приглашаются:

Семьи с лицами, которые имеют хронические заболевания или нуждаются в дорогостоящем лечении и уходе.

Семьи с беременными женщинами, кормящими матерями и детьми до двух лет.

Семьи, где есть лица с инвалидностью 1 или 2 группы.

Одни родители, воспитывающие детей самостоятельно.

Пожилые граждане.

Где получить средства

Регистрация на получение помощи будет проводиться в течение трех дней в разных локациях Харьковской области по указанным адресам:

20 февраля, село Спеваковка, улица Заречная, 1 - для жителей сел Андреевка, Заводы и Спеваковка.

21 февраля, село Вернополье, улица Мира, 28 - для жителей сел Вернополье и Дмитровка.

22 февраля, город Изюм, улица Степана Бандеры, 31 - для жителей сел Бражковка, Донецкое, Малая Камышеваха, Семеновка, Снежковка, Сулиговка, Топольское, Шпаковка, а также сел Николаевка и Довгенькое.

Для регистрации на получение помощи необходимо собрать документы для каждого члена семьи:

Паспорт гражданина Украины.

Идентификационный код.

Справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ), если есть.

Свидетельство о рождении детей.

Документы, которые подтверждают специальный статус лица (удостоверение, справки о заболевании, инвалидность и т.д.).

Банковские реквизиты (IBAN номер).

! Следует подготовить указанные документы для каждого члена семьи, имеющего право на получение помощи. При регистрации достаточно, чтобы представитель семьи предоставил все необходимые документы, то есть личное присутствие каждого члена семьи не требуется.