До 10 окладов: когда медикам выплачивают пособие при выходе на пенсию
- Медики в Украине могут получить единовременное пособие до 10 окладов при выходе на пенсию, если соблюдены все требования по стажу и работе в государственных или коммунальных учреждениях.
- Для досрочного выхода на пенсию необходим специальный стаж, а также работа на должностях, определенных официальным перечнем Кабмина.
В Украине медики при определенных условиях могут получить единовременное денежное пособие при выходе на пенсию. Однако это зависит от того, где работал человек и получил ли необходимый страховой стаж.
При каких условиях назначают помощь?
Денежная помощь назначается медикам единовременно в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пишет Главбух.
Чтобы претендовать на эту помощь, медицинские работники должны соответствовать главным требованиям:
- не получать до выхода на пенсию никаких других пенсионных выплат или социальной помощи (например, пенсии за выслугу лет);
- работать в государственных или коммунальных учреждениях и учреждениях здравоохранения на момент достижения пенсионного возраста на должностях, которые дают право на пенсию по выслуге лет;
- приобрести необходимый страховой стаж, работая на этих должностях.
Стоит добавить, что требования к стажу для мужчин и женщин-медиков отличается:
- для мужчин – 35 лет;
- для женщин – 30 лет.
Только если все три требования соблюдены, начисляется единовременное денежное пособие. Ее размер составляет 10 окладов, которые начисляются работнику на момент увольнения.
Важно! В страховой стаж медработников для начисления выплаты засчитывают работу на должностях, определенных постановлением Кабмина "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет".
Когда медики могут выйти на пенсию досрочно?
Медики в Украине также могут выйти на пенсию раньше привычного пенсионного возраста при наличии специального стажа.
Это право распространяется на врачей и средний медицинский персонал (медсестры, медбратья, фельдшеры и т.д.), пишет ПФУ. Главное условие, чтобы должность и учреждение входили в официальный перечень КМУ.
Чтобы получить право на пенсию за выслугу лет, нужно накопить определенное количество стажа на конкретные даты:
- 25 лет – по состоянию на 1 апреля 2015 года;
- 25 лет и 6 месяцев – по состоянию на 1 января 2016 года;
- 26 лет и 6 месяцев – по состоянию на 11 октября 2017 года.
Важно! Для работы до 1 января 2004 года существует правило двойного стажа. То есть год работы засчитывается как два в таких заведениях, как инфекционные больницы и отделения, патолого-анатомические и реанимационные отделения, психиатрические учреждения.
Что известно о зарплатах медиков?
В 2026 году в Украине правительство пообещало повысить зарплаты медицинских работников. Уровень зарплат должен вырасти до 35 тысяч гривен. Повышение прежде всего коснется врачей первичного звена и экстренной медицинской помощи, а также медиков, работающих в прифронтовых областях.
Отдельные условия определены для семейных врачей. Они могут получать зарплату на новом уровне при условии, что будут иметь не менее 1 800 подписанных деклараций с пациентами. Это, по замыслу, должно стимулировать как доступность медицинских услуг, так и эффективность работы врачей.