Субсидии и льготы: в чем разница объяснили в ПФУ

Значительное количество украинцев путают понятия льгот и субсидии. С одной стороны, они очень похожи, с другой – имеют значительную разницу.

Чем отличаются субсидии от льгот

Несмотря на то, что субсидия и льготы одинаково предоставляются на оплату ЖКУ, в том числе и на покупку твердого топлива и сжиженного газа, разница между этими понятиями есть. Основная в том, кто имеет право на их получение.

Читайте также Выделили почти 6 миллиардов гривен: когда ВПЛ ждать своих выплат

Субсидия предоставляется домохозяйствам, которые не могут самостоятельно оплачивать коммуналку. То есть на возможность ее получения влияют:

финансовые возможности семьи;

площадь жилого помещения;

сумма потребленных ЖКУ.

В свою очередь, льготы могут получить определенные категории лиц в соответствии с действующим законодательством. Сейчас это следующие группы граждан:

многодетные семьи;

жертвы чернобыльской катастрофы;

дети войны;

члены погибших семей ветеранов войны и украинских защитников и защитниц;

ветераны войны;

и так далее.

Сумма льгот определяется отдельно по каждой категории льготников и не всегда зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи. В отличие от субсидий, где финансовое обеспечение домохозяйства играет значительную роль.

Если гражданин имеет право и на льготы, и на субсидию, ему придется выбирать между этими двумя пособиями. Сразу их получать невозможно.