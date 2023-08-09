Правительство потратило 35 миллиардов на соцвыплаты: кто из украинцев получил денежную помощь

В Украине значительное количество людей имеет льготные выплаты. За июль государство потратило более 35 миллиардов гривен на помощь нуждающимся, куда именно направили эти средства, рассказали в Минфине.

Кто получил денежную помощь в 2023 году

С начала 2023 украинцам выплатили 256,6 миллиарда гривен денежной помощи. Эта сумма включает в себя пенсии и доплаты для украинцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Только в июле государство потратило в помощь льготникам 35 миллиардов гривен.

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Какие выплаты получили украинцы с января по июль 2023 года:

158,6 миллиарда гривен – были потрачены на пенсионные выплаты, надбавки к пенсии;

60,8 миллиарда гривен – пошли на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

30,7 миллиарда гривен – субсидии и поддержка малообеспеченных семей;

14,2 миллиарда гривен – социальная защита семьи и детей;

1,3 миллиарда гривен – помощь лицам с инвалидностью.

Какие денежные выплаты могут получить украинцы

В настоящее время в Украине проживает 10,6 миллиона пенсионеров. Минимальный размер выплат для некоторых из них составляет 2100 гривен.

Граждане Украины имеют право получать льготы при определенных обстоятельствах. Самые распространенные виды социальной помощи:

Субсидии

На такое пособие могут рассчитывать малообеспеченные семьи, которые самостоятельно не могут оплатить коммунальные услуги. Размер таких выплат в среднем составляет 350 – 400 гривен.

Пенсии по инвалидности

Сумма этих выплат зависит от личных событий: состояния здоровья, условий получения инвалидности, возраста.

Размер пенсии по инвалидности:

100% пенсии по возрасту – для лиц с инвалидностью I группы;

90% – II группы;

50% – ІІІ группы.

На сумму этих выплат также влияет период установления инвалидности до 60 лет. В будущем он засчитывается как страховой стаж.

Пенсия по потере кормильца

Сумма рассчитывается индивидуально и равно:

50% от пенсии по возрасту, назначенной умершему кормильцу – если в семье 1 нетрудоспособное лицо;

100% – если в семье 2 и более нетрудоспособных лиц.

Когда в семье несколько претендентов на указанные выплаты, деньги распределяются между ними в равных долях.

Помощь ВПО

Люди, вынужденные стать переселенцами, имеют право на получение таких выплат:

2000 гривен – взрослые от 18 лет;

3000 гривен – дети до 18 лет и лица с инвалидностью.

Чтобы узнать, можете ли вы получить помощь от государства, обратитесь в ближайшее отделение Управления социальной защиты в вашем регионе.