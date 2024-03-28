Денежная помощь от ООН: кто из украинцев может претендовать на выплаты
Источник:ПФУ
Некоторые категории украинцев имеют возможность получить дополнительную денежную помощь от ООН. Эта выплата также доступна для лиц со статусом ВПЛ.
Кому предоставляется дополнительная денежная помощь
Право на получение дополнительной денежной помощи в рамках реализации проекта ООН имеют пенсионеры, в частности ВПЛ. При этом, перечень таких пенсионеров формируют в соответствии с информацией, содержащейся в базах данных ПФУ.
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Таким образом, эти выплаты осуществляют без обращения лица в КНП или ПФУ. Однако, таким лицам необходимо соответствовать следующим условиям:
- получают пенсию в размере меньше 3 250 гривен (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи и т.д.);
- не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;
- проживают на территориях активных или возможных боевых действий;
Соответственно, выплата дополнительной денежной помощи прекращается в случае, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.
Как будут выплачивать помощь
Выплата дополнительной денежной помощи производится:
- для пенсионеров, которые получают пенсии на банковскую карточку путем перечисления средств, – на их банковские счета;
- для пенсионеров, которые получают пенсию через АО "Укрпочта", – с января 2024 года путем выплаты через отделения АО "Укрпочта".