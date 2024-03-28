Денежная помощь от ООН: кто из украинцев может претендовать на выплаты

Некоторые категории украинцев имеют возможность получить дополнительную денежную помощь от ООН. Эта выплата также доступна для лиц со статусом ВПЛ.

Кому предоставляется дополнительная денежная помощь

Право на получение дополнительной денежной помощи в рамках реализации проекта ООН имеют пенсионеры, в частности ВПЛ. При этом, перечень таких пенсионеров формируют в соответствии с информацией, содержащейся в базах данных ПФУ.

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Таким образом, эти выплаты осуществляют без обращения лица в КНП или ПФУ. Однако, таким лицам необходимо соответствовать следующим условиям:

получают пенсию в размере меньше 3 250 гривен (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи и т.д.);

не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;

проживают на территориях активных или возможных боевых действий;

К территориям активных или возможных боевых действий них относятся такие области: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская.

Соответственно, выплата дополнительной денежной помощи прекращается в случае, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.