Выплаты для УБД: на какую денежную помощь рассчитывать в ноябре
- Участники боевых действий могут получить финансовую помощь при увольнении с военной службы и в случае временной нетрудоспособности, размер которой зависит от звания и степени нетрудоспособности.
- Местные власти определяют размер дополнительной помощи самостоятельно, а решение о ее назначении принимается в течение месяца от подачи заявления.
Военные со статусом участника боевых действий имеют право на поддержку от государства. Кроме льгот и скидок на определенные услуги, они могут получать денежную помощь.
Какую помощь могут получить УБД?
Участники боевых действий могут получить денежную помощь после увольнении со службы и в случае временной нетрудоспособности, сообщает 24 Канал со ссылкой на правительственное Постановление № 460.
Для ветеранов, увольняемых с военной службы, нет конкретных сумм выплат. Так, контрактники могут рассчитывать на разную помощь, в зависимости от звания:
- для лиц рядового состава – 8 прожиточных минимумов;
- для военных сержантского и старшинского состава – 9 прожиточных минимумов;
- для офицерского состава – 10 прожиточных минимумов.
Совсем другие выплаты начисляют мобилизованным защитникам после освобождения. Они могут рассчитывать на денежную помощь в 4% от денежного обеспечения за каждый полный месяц военной службы. В то же время они не могут получать менее 25% месячного денежного обеспечения.
Вместе с тем УБД имеют право на пособие по временной нетрудоспособности. Размер выплат регулируется степенью нетрудоспособности.
Если УБД стал нетрудоспособным из-за инвалидности во время военной службы, то имеет право на такие выплаты:
- для лиц I группы инвалидности – в размере 400-кратного прожиточного минимума;
- для лиц ІІ группы – в размере 300-кратного прожиточного минимума;
- для лиц ІІІ группы – в размере 200-кратного прожиточного минимума.
Какую еще помощь могут получать УБД?
Также участники боевых действий могут обратиться за денежной помощью в местные органы власти по месту жительства, отмечает Действие. Сделать это можно двумя способами:
- через исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов;
- через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Размер такой помощи каждая местная община определяет самостоятельно в соответствии со своими финансовыми возможностями.
Решение о назначении или отказе в денежной помощи УБД принимает местная власть в течение месяца с момента подачи соответствующего заявления.
Стоит знать! Отказать в назначении выплат могут из-за неполного пакета предоставленных документов или из-за оформления документов с нарушением установленных требований. При этом УБД имеет право обжаловать отказ в денежной помощи в суде.
Какие льготы имеет участник боевых действий?
Ко Дню Независимости участники боевых действий также могут получить денежные выплаты. Их размер зависит от статуса защитника и может меняться ежегодно. Например, в 2025 году суммы колебались от 1 000 до 3 100 гривен.
Кроме единовременных выплат, УБД имеют право на пенсионное обеспечение. Они могут выйти на пенсию досрочно – мужчины после 55 лет, женщины после 50, при условии наличия не менее 25 и 20 лет страхового стажа соответственно.
Также для УБД предусмотрен широкий перечень социальных льготбесплатное медицинское обслуживание, льготы на оплату коммунальных услуг, бесплатные лекарства, скидки на транспорт, преимущества в трудоустройстве и т.д.