Выплата в размере 1 500 гривен: когда украинцы получат новую помощь

Со вторника, 7 апреля начались выплаты новой денежной помощи. Речь идет о поддержке в размере 1 500 гривен для уязвимых слоев населения.

Когда выплатят новую помощь?

Средства украинцы получат автоматически, о чем сообщил министр социальной политики Денис Улютин во время телемарафона "Единые новости".

Он рассказал, что на эту помощь могут претендовать все получатели социальных выплат, в том числе и пенсионеры. Выплата предусмотрена только один раз.

Денис Улютин Министр социальной политики Украины Вчера уже 540 тысячам пенсионеров, которые получают выплаты через "Укрпочту", было перенаправлено ресурс для того, чтобы "Укрпочта" также начала выплату такой поддержки".

В то же время за деньгами не нужно идти в любые отделения Пенсионного фонда или почтовые отделения. В частности средства планируют направить уже на этой неделе.

Через отделения "Укрпочты", чтобы представителей "Укрпочты" не направлять несколько раз для непосредственной выплаты, она придет вместе с необходимой пенсией, которая приходит ежемесячно в те дни, когда такая пенсия приходит,

– сказал Улютин.

К тому же ограничений на расходы этих денег нет. Они могут быть направлены на любые цели.

Напомним! Политик Юлия Свириденко ранее отмечала, что программа рассчитана на людей, чей уровень доходов "страдает" от роста мировых цен на топливо. Кроме того, это имеет последствия для стоимости жизненно необходимых продуктов и услуг.

