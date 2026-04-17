Зарплаты военных: изменят ли выплаты с 1 мая
- С 1 мая 2026 года выплаты для военных останутся без изменений, включая зарплаты, премии и надбавки.
- Выплаты зависят от должностного оклада, звания, выслуги лет, а также дополнительных задач, служба в зоне активных боевых действий.
Денежное обеспечение военнослужащих начисляют из нескольких окладов. Также военный может иметь дополнительные выплаты в соответствии с местом выполнения задач и обязанностей, которые в отдельных случаях составляют сумму до 100 тысяч гривен.
Сколько платят военным в Украине?
О том, изменится ли с 1 мая 2026 года денежное обеспечение военнослужащих и что влияет на уровень выплат, говорится в законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также в постановлении Кабмина.
Так, от 1 мая выплаты для военных оставят без изменений. Зарплаты, премии или надбавки будут платить в действующих объемах.
Если речь идет о выплатах для каждого военного, они отличаются в зависимости от определенных факторов. Основная часть – должностной оклад. Сумма зависит от должности военного. Для высших должностей соответственно эта составляющая зарплаты будет выше.
Еще один склданик финансового обеспечения – оклад по воинскому званию. Эти деньги начисляют и выплачивают в зависимости от звания военнослужащего, но независимо от должности. То есть для этой выплаты учитывают кем является служащий – сержантом, командиром или лейтенантом, например.
Надбавка за выслугу лет – составляющая общей выплаты, сумма которого зависит от продолжительности службы в ВСУ или других силовых структурах. Надбавка начисляется в процентах к окладам и увеличивается с каждым годом службы. Так, за первый год службы военный будет иметь доплату в 5%, если выслуга лет составляет 25 и более лет – надбавка будет до 50%.
Заметьте, что денежное обеспечение военного по такой системе начинает начисляться с первого месяца мобилизации или подписания контракта. Также в ВСУ нет авансов, всю зарплату выплачивают за один раз.
Какие дополнительные выплаты может получить военный?
В зависимости от места службы или пребывания или от выполненных задач, ежемесячно военнослужащий может рассчитывать на дополнительное денежное обеспечение:
- за выполнение боевых или специальных заданий – 30 тысяч гривен;
- если военный работает в штабе, органах управления, командовании – 50 тысяч гривен;
- за пребывание на передовой в течение 1 месяца – 70 тысяч гривен;
- если военнослужащий находится в зоне активных боевых действий, имеет реабилитацию после ранения, находится в плену – 100 тысяч гривен.
В частности, как объясняют на сайте Минобороны, Вооруженные Силы также предоставляют для служащих несколько видов денежных пособий. Однако они не являются ежемесячными. Речь идет о:
- помощи на оздоровление – это сумма месячного денежного обеспечения военнослужащего, которую можно получить раз в год;
- помощи для решения социально-бытовых вопросов – в случае, когда военный или члены его семьи заболели;
- помощь при переводе – выплаты для контрактников, которые переходят в другую часть;
- выплату во время заключения первого контракта – выплата по программе "Контракт 18 – 24", которую выплачивают частями, но общая сумма составляет 1 миллион гривен.
Что известно о новых правилах денежного обеспечения военных?
На ресурсе LIGA ZAKON объясняют новые правила по выплате зарплат погибших военных.
С октября 2025 года вступил в силу приказ Минобороны, по которому ключевые изменения касаются личного распоряжения. Именно с помощью последнего военнослужащие имеют право определить людей, которые получат выплаты в случае плена или смерти военного. В частности можно определить проценты выплаты для того или иного получателя.
Если же личного распоряжения нет, то 100% начисленных денег отдадут по очередности. Первыми на выплату в равных процентах будут претендовать один из супругов, представители детей, нетрудоспособные родители.
Во второй очереди – совершеннолетние дети, родные братья и сестры, если военных был их законным представителем. В ситуации, когда никого из этих лиц нет – деньги перейдут на баланс наследства служащего.
Что известно о льготах для военных и статусе УБД?
УБД может получить медаль с соответствующим названием, которая предоставляется вместе с удостоверением участника боевых действий. Несмотря на то, что сама медаль не является основанием для льгот, она существует как дополнение к удостоверению. А вот по этому документу военнослужащий имеет льготы в медицине, транспорте и жилищно-коммунальных услугах.
А чтобы засвидетельствовать статус участника боевых действий и получить надлежащее удостоверение, нужно пробыть в зоне боевых действий с непосредственным участием не менее 1 дня.