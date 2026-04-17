Зарплаты военных: изменят ли выплаты с 1 мая

Денежное обеспечение военнослужащих начисляют из нескольких окладов. Также военный может иметь дополнительные выплаты в соответствии с местом выполнения задач и обязанностей, которые в отдельных случаях составляют сумму до 100 тысяч гривен.

Сколько платят военным в Украине?

О том, изменится ли с 1 мая 2026 года денежное обеспечение военнослужащих и что влияет на уровень выплат, говорится в законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также в постановлении Кабмина.

Так, от 1 мая выплаты для военных оставят без изменений. Зарплаты, премии или надбавки будут платить в действующих объемах.

Если речь идет о выплатах для каждого военного, они отличаются в зависимости от определенных факторов. Основная часть – должностной оклад. Сумма зависит от должности военного. Для высших должностей соответственно эта составляющая зарплаты будет выше.

Еще один склданик финансового обеспечения – оклад по воинскому званию. Эти деньги начисляют и выплачивают в зависимости от звания военнослужащего, но независимо от должности. То есть для этой выплаты учитывают кем является служащий – сержантом, командиром или лейтенантом, например.

Надбавка за выслугу лет – составляющая общей выплаты, сумма которого зависит от продолжительности службы в ВСУ или других силовых структурах. Надбавка начисляется в процентах к окладам и увеличивается с каждым годом службы. Так, за первый год службы военный будет иметь доплату в 5%, если выслуга лет составляет 25 и более лет – надбавка будет до 50%.

Заметьте, что денежное обеспечение военного по такой системе начинает начисляться с первого месяца мобилизации или подписания контракта. Также в ВСУ нет авансов, всю зарплату выплачивают за один раз.

Какие дополнительные выплаты может получить военный?

В зависимости от места службы или пребывания или от выполненных задач, ежемесячно военнослужащий может рассчитывать на дополнительное денежное обеспечение:

за выполнение боевых или специальных заданий – 30 тысяч гривен;

if военный работает в штабе, органах управления, командовании – 50 тысяч гривен;

за пребывание на передовой в течение 1 месяца – 70 тысяч гривен;

если военнослужащий находится в зоне активных боевых действий, имеет реабилитацию после ранения, находится в плену – 100 тысяч гривен.

В частности, как объясняют на сайте Минобороны, Вооруженные Силы также предоставляют для служащих несколько видов денежных пособий. Однако они не являются ежемесячными. Речь идет о:

помощи на оздоровление – это сумма месячного денежного обеспечения военнослужащего, которую можно получить раз в год;

– это сумма месячного денежного обеспечения военнослужащего, которую можно получить раз в год; помощи для решения социально-бытовых вопросов – в случае, когда военный или члены его семьи заболели;

– в случае, когда военный или члены его семьи заболели; помощь при переводе – выплаты для контрактников, которые переходят в другую часть;

– выплаты для контрактников, которые переходят в другую часть; выплату во время заключения первого контракта – выплата по программе "Контракт 18 – 24", которую выплачивают частями, но общая сумма составляет 1 миллион гривен.

Что известно о новых правилах денежного обеспечения военных?

На ресурсе LIGA ZAKON объясняют новые правила по выплате зарплат погибших военных.

С октября 2025 года вступил в силу приказ Минобороны, по которому ключевые изменения касаются личного распоряжения. Именно с помощью последнего военнослужащие имеют право определить людей, которые получат выплаты в случае плена или смерти военного. В частности можно определить проценты выплаты для того или иного получателя.

Если же личного распоряжения нет, то 100% начисленных денег отдадут по очередности. Первыми на выплату в равных процентах будут претендовать один из супругов, представители детей, нетрудоспособные родители.

Во второй очереди – совершеннолетние дети, родные братья и сестры, если военных был их законным представителем. В ситуации, когда никого из этих лиц нет – деньги перейдут на баланс наследства служащего.

