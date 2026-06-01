Не менее 20 тысяч: какие максимальные и минимальные выплаты военным в июне

Украинские военнослужащие получают за свою службу не зарплату, а денежное обеспечение. Его размер зависит от многих факторов и может достигать 120 тысяч гривен и более.

Какие минимальные выплаты военным

О том, какие выплаты могут получить военные, рассказали подробнее в Министерстве обороны Украины.

Смотрите также Пенсия ветерана войны может быть значительно выше: что влияет на сумму выплат

В июне защитники Украины получат выплаты, начисленные за службу в мае. Они будут зависеть, как и раньше от звания военного, но и от таких факторов, как:

должность в армии;

выслуга лет военнослужащего;

место несения службы;

участие в боевых действиях и тому подобное.

Важное значение для размера денежного обеспечения имеет также вид и род войск, где человек проходит службу. Например, в Силах специальных операций или Десантно-штурмовых войсках платят больше, чем в Сухопутных войсках.

В то же время существует минимальный предел выплат для военных. Защитники не могут получать менее 20 130 гривен в месяц. Это касается новобранцев, дальше же сумма растет с учетом всех указанных факторов.

Какие максимальные выплаты военным

Важную часть денежного обеспечения в июне составят дополнительные выплаты, которые еще называют "боевыми". Их размер зависит от специфики выполнения боевых задач:

100 тысяч гривен доплатят за непосредственное участие в боевых действиях на передовой, а также тем, кто находится на лечении после ранения;

доплатят за непосредственное участие в боевых действиях на передовой, а также тем, кто находится на лечении после ранения; 50 тысяч гривен – за выполнение боевых или специальных задач в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями на передовой;

– за выполнение боевых или специальных задач в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями на передовой; 30 тысяч гривен – за выполнение задания согласно боевым приказам за пределами передовой.