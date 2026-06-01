Не менее 20 тысяч: какие максимальные и минимальные выплаты военным в июне
Украинские военнослужащие получают за свою службу не зарплату, а денежное обеспечение. Его размер зависит от многих факторов и может достигать 120 тысяч гривен и более.
Какие минимальные выплаты военным
О том, какие выплаты могут получить военные, рассказали подробнее в Министерстве обороны Украины.
В июне защитники Украины получат выплаты, начисленные за службу в мае. Они будут зависеть, как и раньше от звания военного, но и от таких факторов, как:
- должность в армии;
- выслуга лет военнослужащего;
- место несения службы;
- участие в боевых действиях и тому подобное.
Важное значение для размера денежного обеспечения имеет также вид и род войск, где человек проходит службу. Например, в Силах специальных операций или Десантно-штурмовых войсках платят больше, чем в Сухопутных войсках.
В то же время существует минимальный предел выплат для военных. Защитники не могут получать менее 20 130 гривен в месяц. Это касается новобранцев, дальше же сумма растет с учетом всех указанных факторов.
Какие максимальные выплаты военным
Важную часть денежного обеспечения в июне составят дополнительные выплаты, которые еще называют "боевыми". Их размер зависит от специфики выполнения боевых задач:
- 100 тысяч гривен доплатят за непосредственное участие в боевых действиях на передовой, а также тем, кто находится на лечении после ранения;
- 50 тысяч гривен – за выполнение боевых или специальных задач в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями на передовой;
- 30 тысяч гривен – за выполнение задания согласно боевым приказам за пределами передовой.
Еще одна выплату в 70 тысяч гривен получат военные, которые воевали на передовой или во вражеском тылу суммарно 30 дней.
Эта выплата не заменяет вознаграждение в 100 тысяч гривен, а является дополнительной. Если пробыть на передовой в совокупности один месяц, размер "боевых" составит 170 тысяч гривен,
– отмечают в Минобороны.
Также украинским военнослужащим предоставляют несколько видов денежных пособий:
после заключения первого контракта – от 24 224 до 30 280 гривен, в зависимости от звания;
на оздоровление – раз в год в размере месячного денежного обеспечения;
для решения бытовых вопросов – в случае заболевания или ранения военного или членов его семьи
при переводе – контрактникам при переходе из воинской части в другом гарнизоне.
Важно! Выплаты военным регулируют несколько законов и нормативных документов: законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", постановлением Кабинета Министров №704 "О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц" и приказом Минобороны №260 от 07 июня 2018 года.
Напомним, ранее советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко сообщал, что масштабная реформа украинской армии может начаться уже с июня 2026 года. По его словам, первый этап изменений будет предусматривать в том числе и пересмотр уровня денежного обеспечения военнослужащих, в частности бойцов пехотных подразделений.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что одним из ключевых направлений реформы станет улучшение финансовых условий службы. Кроме повышения зарплат, глава государства поручал правительству проработать специальные контракты для пехотинцев с дополнительными выплатами от 250 до 400 тысяч гривен в зависимости от сложности и результатов выполненных боевых задач.
Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что минимальный уровень денежного обеспечения для военнослужащих, которые проходят службу в тылу, планируют повысить до 30 тысяч гривен в месяц.