Какую денежную помощь могут получить участники боевых действий в 2025 году
В Украине участникам боевых действий помогает государство. Так правительство предоставляет УБД льготы, скидки на различные услуги и тому подобное.
При каких обстоятельствах участник боевых действий получит денежную помощь в 2025 году
Вместе с тем защитники и защитницы Украины могут получить дополнительные выплаты, пишет 24 канал со ссылкой на Постановление № 460.
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Так УБД имеют право на выплаты в том случае, если увольняются со службы. Однако четкой и конкретной суммы для всех нет.
Для контрактников после заключения ими первого контракта суммы имеют такой вид:
- для рядового состава – 8 прожиточных минимумов;
- для сержантского и старшинского состава – 9 прожиточных минимумов;
- для офицерского состава – 10 прожиточных минимумов.
Вместе с тем в случае увольнения с военной службы мобилизованный военнослужащий получает выплату в размере 4% от месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы. Но при этом он не может получать менее 25% месячного денежного обеспечения.
Более того, единовременная денежная помощь также предоставляется для контрактников и мобилизованных военных при следующих обстоятельствах:
- по состоянию здоровья выплачивается в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы;
- по выслуге более 10 лет – в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы;
- по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам предоставляется
- выплачивается в размере 25% месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы.
Какие еще существуют выплаты для участников боевых действий в Украине
К тому же местные органы власти могут оказывать денежную помощь участникам боевых действий, а также лицам, пострадавших от войны, и членам их семей. Размер такой помощи определяется отдельно каждой местной общиной.
Также участнику боевых действий могут выплачивать пособие по временной нетрудоспособности. Она предоставляется в размере 100% от средней заработной платы и никак не зависит от стажа работы военнослужащего.
Обратите внимание! Также ежегодно участникам боевых действий оказывают помощь ко Дню Независимости. В 2024 году ее размер составлял 1 000 гривен.