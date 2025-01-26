За яких обставин учасник бойових дій отримає грошову допомогу у 2025 році
Разом з тим захисники та захисниці України можуть отримати додаткові виплати, пише 24 канал з посиланням на Постанову № 460.
Читайте також Чи дають учаснику бойових дій квартиру: безоплатне житло від держави
Так УБД мають право на виплати у тому випадку, якщо звільняються зі служби. Однак чіткої та конкретної суми для всіх немає.
Для контрактників після укладення ними першого контракту суми мають такий вигляд:
- для рядового складу – 8 прожиткових мінімумів;
- для сержантського і старшинського складу – 9 прожиткових мінімумів;
- для офіцерського складу – 10 прожиткових мінімумів.
Водночас у разі звільнення з військової служби мобілізований військовослужбовець отримує виплату в розмірі 4% від місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби. Але водночас він не може отримувати менш як 25% місячного грошового забезпечення.
Ба більше, одноразова грошова допомога також надається для контрактників та мобілізованих військових за таких обставин:
- за станом здоровʼя виплачується в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний календарний рік служби;
- за вислугою понад 10 років – в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний календарний рік служби;
- за сімейними обставинами та іншими поважними причинами надається
- виплачується в розмірі 25% місячного грошового забезпечення за кожний календарний рік служби.
Які ще існують виплати для учасників бойових дій в Україні
До того ж місцеві органи влади можуть надавати грошову допомогу учасникам бойових дій, а також особам, які постраждали від війни, та членам їх родин. Розмір такої допомоги визначається окремо кожною місцевою громадою.
Також учаснику бойових дій можуть виплачувати допомога по тимчасовій непрацездатності. Вона надається у розмірі 100% від середньої заробітної плати та ніяк не залежить від стажу роботи військовослужбовця.
Зверніть увагу! Також щорічно учасникам бойових дій надають допомогу до Дня Незалежності. У 2024 її розмір становив 1 000 гривень.