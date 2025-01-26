За яких обставин учасник бойових дій отримає грошову допомогу у 2025 році

Разом з тим захисники та захисниці України можуть отримати додаткові виплати, пише 24 канал з посиланням на Постанову № 460.

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Так УБД мають право на виплати у тому випадку, якщо звільняються зі служби. Однак чіткої та конкретної суми для всіх немає.

Для контрактників після укладення ними першого контракту суми мають такий вигляд:

для рядового складу – 8 прожиткових мінімумів;

для сержантського і старшинського складу – 9 прожиткових мінімумів;

для офіцерського складу – 10 прожиткових мінімумів.

Водночас у разі звільнення з військової служби мобілізований військовослужбовець отримує виплату в розмірі 4% від місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби. Але водночас він не може отримувати менш як 25% місячного грошового забезпечення.

Ба більше, одноразова грошова допомога також надається для контрактників та мобілізованих військових за таких обставин:

за станом здоровʼя виплачується в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний календарний рік служби;

за вислугою понад 10 років – в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний календарний рік служби;

за сімейними обставинами та іншими поважними причинами надається

виплачується в розмірі 25% місячного грошового забезпечення за кожний календарний рік служби.

Які ще існують виплати для учасників бойових дій в Україні

До того ж місцеві органи влади можуть надавати грошову допомогу учасникам бойових дій, а також особам, які постраждали від війни, та членам їх родин. Розмір такої допомоги визначається окремо кожною місцевою громадою.

Також учаснику бойових дій можуть виплачувати допомога по тимчасовій непрацездатності. Вона надається у розмірі 100% від середньої заробітної плати та ніяк не залежить від стажу роботи військовослужбовця.

Зверніть увагу! Також щорічно учасникам бойових дій надають допомогу до Дня Незалежності. У 2024 її розмір становив 1 000 гривень.