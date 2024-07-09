Денежная помощь в июле: от каких организаций украинцы могут получить выплаты

В Украине сейчас действует ряд программ финансовой поддержки для различных категорий лиц, которые реализуются международными организациями, фондами и представительствами иностранных государственных структур.

От кого можно получить помощь в июле

Некоторые международные организации продолжают финансово помогать украинцам в сложные времена. Поэтому, выплаты предусмотрены для различных категорий населения.

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Помощь от УВКБ ООН

Для украинцев сумма выплаты составляет 3 600 гривен на каждого члена домохозяйства в течение трех месяцев. Выплаты предусмотрены для лиц, пострадавших из-за военных действий, в частности:

ВПЛ, с момента перемещения которых прошло 6 месяцев;

людей, вернувшихся в Украину после вынужденного перемещения в другую страну из-за военных действий;

людей, вернувшихся к своим местам постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область из-за военных действий от 24 февраля 2022.

ЮНИСЕФ – Представительство детского фонда ООН в Украине

! Помощь предоставляется во всех регионах, кромеДонецкой, Луганской, Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Сейчас помощь предоставляется семьям из уязвимых категорий, которые должны обязательно эвакуироваться из прифронтовых общин Харьковской и Сумской областей. После эвакуации они получат выплату в размере 10 800 гривен на одного человека в семье.

Денежная помощь от БФ "Право на защиту"

! Чтобы получить средства, надо соответствовать критериям уязвимости

Размер денежной помощи составляет 3 600 гривен в месяц на одного члена семьи. Выплату предоставляют в течение 3 месяцев, то есть суммарно сумма помощи составляет 10 800 гривен.

Выплаты от благотворительного фонда "Право на защиту" могут получить:

Вынужденно перемещенные лица с 24 февраля 2022 лица, проживающие в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях. Пострадавшие от военных действий в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях, которые: имеют поврежденное или разрушенное в результате военных действий жилье и с 24 февраля 2022 получили ранения в результате военных действий.

Помощь от БФ "Право на защиту" при поддержке Peace Winds Japan

! Подробно о критериях, которым необходимо соответствовать для получения выплат, можно узнать на сайте фонда

В течение трех месяцев каждый член домохозяйства может получить 3 600 гривен в месяц, суммарно - 10 800 гривен за три месяца.

При этом, выплаты могут получить:

Лица или домохозяйства, находящиеся в районах военных действий в пределах Запорожской области в течение последних 4 месяцев.

Лица или домохозяйства, которые были вынужденно перемещены в Запорожскую область более 30 дней назад.

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН)

! Денежную помощь могут получить лица, которые в течение последних трех месяцев не получали никаких выплат от БФ "Право на защиту" и международных организаций и имеют доходы на уровне менее 6 318 гривен на каждого члена семьи.

Денежную помощь могут получить пенсионеры, проживающие на территориях с активными или возможными боевыми действиями. Размер выплаты составляет разницу между 3 250 гривен и суммой текущей пенсии пенсионера, который соответствует всем необходимым требованиям.