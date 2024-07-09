Денежная помощь в июле: от каких организаций украинцы могут получить выплаты
Источник:NV
В Украине сейчас действует ряд программ финансовой поддержки для различных категорий лиц, которые реализуются международными организациями, фондами и представительствами иностранных государственных структур.
От кого можно получить помощь в июле
Некоторые международные организации продолжают финансово помогать украинцам в сложные времена. Поэтому, выплаты предусмотрены для различных категорий населения.
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- Помощь от УВКБ ООН
Для украинцев сумма выплаты составляет 3 600 гривен на каждого члена домохозяйства в течение трех месяцев. Выплаты предусмотрены для лиц, пострадавших из-за военных действий, в частности:
- ВПЛ, с момента перемещения которых прошло 6 месяцев;
- людей, вернувшихся в Украину после вынужденного перемещения в другую страну из-за военных действий;
- людей, вернувшихся к своим местам постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область из-за военных действий от 24 февраля 2022.
- ЮНИСЕФ – Представительство детского фонда ООН в Украине
Сейчас помощь предоставляется семьям из уязвимых категорий, которые должны обязательно эвакуироваться из прифронтовых общин Харьковской и Сумской областей. После эвакуации они получат выплату в размере 10 800 гривен на одного человека в семье.Обратите внимание! Чтобы получить средства, надо соответствовать критериям уязвимости.
- Денежная помощь от БФ "Право на защиту"
Размер денежной помощи составляет 3 600 гривен в месяц на одного члена семьи. Выплату предоставляют в течение 3 месяцев, то есть суммарно сумма помощи составляет 10 800 гривен.
Выплаты от благотворительного фонда "Право на защиту" могут получить:
- Вынужденно перемещенные лица с 24 февраля 2022 лица, проживающие в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях.
- Пострадавшие от военных действий в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях, которые: имеют поврежденное или разрушенное в результате военных действий жилье и с 24 февраля 2022 получили ранения в результате военных действий.
- Помощь от БФ "Право на защиту" при поддержке Peace Winds Japan
В течение трех месяцев каждый член домохозяйства может получить 3 600 гривен в месяц, суммарно - 10 800 гривен за три месяца.
При этом, выплаты могут получить:
- Лица или домохозяйства, находящиеся в районах военных действий в пределах Запорожской области в течение последних 4 месяцев.
- Лица или домохозяйства, которые были вынужденно перемещены в Запорожскую область более 30 дней назад.
- Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН)
Денежную помощь могут получить пенсионеры, проживающие на территориях с активными или возможными боевыми действиями. Размер выплаты составляет разницу между 3 250 гривен и суммой текущей пенсии пенсионера, который соответствует всем необходимым требованиям.