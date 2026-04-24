Выплаты "еСадок": правительство хочет изменить правила по денежной помощи

В правительстве предложили не облагать налогом выплаты по программе "еСадок". В пятницу, 24 апреля, законопроект был передан на рассмотрение руководству, а также его получила Верховная Рада Украины.

Что известно о денежных выплатах "еСадок" и изменениях по ним?

В проекте закона о внесении изменения в статью 165 Налогового кодекса Украины относительно невключения в налогооблагаемый доход налогоплательщика суммы ежемесячной денежной выплаты "еСадок" можно ознакомиться на сайте ВРУ.

Законопроект предусматривает, что выплата не будет включена в налогооблагаемый доход граждан в три периода:

дородовой;

послеродовой;

период ухода за ребенком после его рождения.

Об изменениях в частности сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект направлен на создание условий для сочетания отцовства с занятостью путем предоставления государственной поддержки семьям с детьми в виде ежемесячной денежной выплаты "еСадок" и обеспечения невключения такой выплаты в налогооблагаемый доход налогоплательщика в дородовой, послеродовой период и период ухода за ребенком после его рождения,

– написал Мельничук.

Что такое программа "еСадок" и что о ней известно по состоянию на сейчас?

Программа "еСадок" заработает в 2028 году. Она предусматривает ежемесячную денежную поддержку для семей с детьми дошкольного возраста: от 3 до 6 лет. А для детей с особыми образовательными потребностями – до 7–8 лет.

Поддержка предоставляется, если какая-то община не смогла обеспечить ребенку место в саду или необходимый объем услуг ухода.

Важно! Размер выплаты составляет 8 000 грн, для детей с инвалидностью – 12 000 гривен.

