Выплата от 500 гривен: кто из украинцев получит помощь ко Дню Независимости

В этом году киевляне получат помощь в связи с празднованием 35-й годовщины Независимости Украины. Адресную поддержку получат почти 255 тысяч жителей столицы.

Кто из украинцев получит выплату ко Дню Независимости

Общая сумма помощи составит 146 миллионов гривен, что сообщили в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА в четверг, 6 августа.

Помощь получат социально незащищенные киевляне, а также внутренне перемещенные лица, которые стоят на учете и фактически проживают в столице.

Денежные выплаты будут осуществляться по распоряжению киевского городского головы в соответствии с городской целевой программой "Забота. Навстречу киевлянам",

– говорится в сообщении.

Единовременную помощь в размере 1 тысячи гривен получат:

лица с инвалидностью I группы;

дети с инвалидностью;

лица, ухаживающие за тяжелобольными детьми;

дети-сироты;

Праведники Бабьего Яра;

реабилитированные репрессированные лица и их семьи;

участники боевых действий на территории Афганистана;

родители и родственники погибших срочников.

Выплата в размере 700 гривен предусмотрена:

другим категориям лиц с инвалидностью;

детям умерших кормильцев;

членам семей погибших во время боевых действий на территории Афганистана.

А поддержку от правительства в размере 500 гривен получат:

лица, не имеющие права на пенсию;

лица, осуществляющие уход за лицами с психическими расстройствами;

лица, оказывающие социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе;

пенсионеры, не имеющие права на пенсию.

В то же время люди, находящиеся на полном государственном иждивении, не являются получателями помощи.

Если человек одновременно относится к нескольким категориям, ему начислят одну выплату – в наибольшем размере.

Напомним, что украинцы могут получить еще один вид выплат ко Дню Независимости. Максимальный размер такой помощи составляет 3 100 гривен.

Некоторым лицам выплату начислят автоматически. В то же время украинцам, не соответствующим критериям, придется обратиться в Пенсионный фонд Украины.