Выплата от 500 гривен: кто из украинцев получит помощь ко Дню Независимости
В этом году киевляне получат помощь в связи с празднованием 35-й годовщины Независимости Украины. Адресную поддержку получат почти 255 тысяч жителей столицы.
Кто из украинцев получит выплату ко Дню Независимости
Общая сумма помощи составит 146 миллионов гривен, что сообщили в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА в четверг, 6 августа.
Помощь получат социально незащищенные киевляне, а также внутренне перемещенные лица, которые стоят на учете и фактически проживают в столице.
Денежные выплаты будут осуществляться по распоряжению киевского городского головы в соответствии с городской целевой программой "Забота. Навстречу киевлянам",
– говорится в сообщении.
Единовременную помощь в размере 1 тысячи гривен получат:
- лица с инвалидностью I группы;
- дети с инвалидностью;
- лица, ухаживающие за тяжелобольными детьми;
- дети-сироты;
- Праведники Бабьего Яра;
- реабилитированные репрессированные лица и их семьи;
- участники боевых действий на территории Афганистана;
- родители и родственники погибших срочников.
Выплата в размере 700 гривен предусмотрена:
- другим категориям лиц с инвалидностью;
- детям умерших кормильцев;
- членам семей погибших во время боевых действий на территории Афганистана.
А поддержку от правительства в размере 500 гривен получат:
- лица, не имеющие права на пенсию;
- лица, осуществляющие уход за лицами с психическими расстройствами;
- лица, оказывающие социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе;
- пенсионеры, не имеющие права на пенсию.
В то же время люди, находящиеся на полном государственном иждивении, не являются получателями помощи.
Если человек одновременно относится к нескольким категориям, ему начислят одну выплату – в наибольшем размере.
Напомним, что украинцы могут получить еще один вид выплат ко Дню Независимости. Максимальный размер такой помощи составляет 3 100 гривен.
Некоторым лицам выплату начислят автоматически. В то же время украинцам, не соответствующим критериям, придется обратиться в Пенсионный фонд Украины.