Украинцы получат на карту до 3 000 гривен в воскресенье, 15 марта: кто попал в этот список

Уже в это воскресенье, 15 марта, некоторые украинцы получат денежные выплаты. Это может быть 2 тысяч гривен или 3 тысяч гривен.

Кто получит до 3 тысяч гривен 15 марта?

Речь идет о помощи для внутренне перемещенных лиц, о чем сообщали в Черновицкой областной военной администрации.

Дело в том, что с августа 2023 года было введено два выплатных периода – 15 и 28 числа каждого месяца. Тогда как раньше их было три – 3, 13 и 23 числа.

Это означает, что Минсоцполитики перечисляет бюджетные средства для выплаты пособия на проживание для ВПЛ после 15 и 28 числа ежемесячно,

– объяснили в ОВА.

Напомним, что поддержка от правительства продолжается, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в семье (в течение трехмесячного периода, за который учитываются доходы на момент продолжения выплаты) не превышает четырех размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Об этом писали в Пенсионном фонде.

С 1 января 2026 года он составляет 2 595 гривен. То есть помощь на проживание ВПЛ продолжается, если совокупный доход на одного получателя в семье не превышает 10 380 гривен.

Без учета этого показателя помощь на проживание ВПЛ продолжается для таких людей:

если человек получает пенсию, размер которой не превышает 10 380 гривен;

лицам с инвалидностью I и II группы;

несовершеннолетним детям с инвалидностью в возрасте;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, а также лицам из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителям-воспитателям, приемным родителям и опекунам (попечителям).

Обратите внимание! Дети и лица с инвалидностью могут получить 3 тысяч гривен, тогда как взрослые – 2 тысячи.

Что еще следует знать ВПЛ в 2026 году?