Помощь для украинцев в июне: какие выплаты можно получить в 2026 году
В июне текущего года украинцы могут получить немалое количество пособий от различных организаций. Преимущественно они предусмотрены для лиц, принадлежащих к уязвимым слоям населения, и пострадавших от войны.
Какая помощь предусмотрена украинцам в июне?
Рассказываем, какую поддержку могут получить жители Украины.
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Например, Эстонский совет по делам беженцев вместе с Запорожским благотворительным фондом "Единство за будущее" поддерживает украинцев в следующих областях:
- Запорожская;
- Донецкая;
- Луганская;
- Харьковская;
- Сумская;
- Черниговская;
- Херсонская;
- Николаевская;
- Одесская.
Многоцелевая материальная помощь предоставляется на основе оценки уязвимости, которая осуществляется на индивидуальной основе,
– сообщили на сайте.
Обратите внимание! Оценка уязвимости осуществляется консультантом в течение звонка.
Если принято решение о предоставлении помощи, то сумма ее составит 2 220 гривен на одного человека на 3 месяца.
Относительно помощи от Красного Креста: с апреля 2026 года многоцелевая денежная помощь (БГЦД) в Украине больше не применяется. Ее заменили на денежную помощь по приоритетам.
Помощь предоставляется в Харьковской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Николаевской и Одесской областях.
Виды денежной поддержки, в частности, следующие:
- Помощь на прифронтовых территориях для наиболее социально-экономически уязвимых категорий лиц, которые ежедневно живут в опасности и имеют повышенные расходы на базовые потребности из-за военных действий. Сумма – 10 800 гривен на человека.
- Для эвакуированных лиц. А именно для тех, кто вынужден был выехать из-за обстрелов или опасности и в течение 45 дней со дня эвакуации прошел регистрацию в транзитном центре. Размер выплаты – 12 300 гривен на человека (единовременно).
- Для лиц, пострадавших от обстрелов. Для лиц, чье жилье в результате обстрела было разрушено или повреждено и не обеспечивает достойных проживания. А также для семей, в составе которых есть раненые или погибшие в результате обстрела лица – 12 300 гривен на одного человека.
- Для ВПО, которые долго не могут вернуться домой и по определенным бюрократическим причинам получить государственные выплаты: уже дольше 6 месяцев живут не дома, находятся далеко от боевых действий, имеют право на получение государственных выплат, однако не получают их по разным причинам. Сумма выплат – 2 тысячи гривен для взрослых и 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью.
В то же время уже не является активной поддержка от "Каритас.Николаев УГКЦ". Сейчас получить денежную помощь невозможно. Дело в том, что подать заявку можно было только до конца апреля.
Также в апреле в правительстве анонсировали помощь от ЮНИСЕФ. Речь идет о предоставлении единовременной целевой денежной помощи в размере 6 500 гривен для детей с инвалидностью подгруппы А в девяти областях Украины: Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской.
Обратите внимание! Выплаты будут осуществлены через Пенсионный фонд. Деньги поступят в течение нескольких месяцев.
Какую еще помощь можно получить?
Количество социальных выплат в Украине может существенно уменьшиться. Проблема заключается в том, что их хотят заменить базовой социальной помощью.
Также стартовала помощь на приобретение твердого печного топлива, которая предусмотрена на отопительный сезон на 2026 – 2027 годов. Подать заявку возможно до 17 августа текущего года.