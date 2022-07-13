Есть 2 опасных последствия "печатания" денег НБУ, – Милованов

В ходе войны разница между бюджетными поступлениями и расходами значительно увеличилась. Однако ее не следует сокращать печатанием большого количества новых гривен.

Об этом для 24 каналу сказал экс-министр экономики и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Он сказал, что увеличиваются расходы на оборону, а также социальные расходы.

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"Нужно поддерживать людей и бизнес, нужно отстроить то, что разрушено. Поэтому у нас этот разрыв в государственном бюджете. Международные партнеры дают поддержку, но ее недостаточно. Например, из 9 миллиардов, которые обещал дать Евросоюз, пока нам за 3 месяца перечислили 1 миллиард", – сказал Милованов.

Помощь поступает медленно

По словам экс-министра, разницу того, чего не хватает в бюджете, охватывает эмиссия. Он объяснил, что по-простому – это печатание денег, но не физическое.

"Это когда монетизируется через монетарную политику. Эти деньги появляются в экономической системе. Они потом давят и на инфляцию, и на обменный курс. Если это будет продолжаться и дальше, то будет увеличиваться давление. Есть решение простое и сложное одновременно – нужно больше поддержки от международных партнеров", – сказал Милованов.

Задержку международной помощи он объясняет тем, что Европа живет мирным временем. В то же время, в Украине война и время идет на часы, а не месяцы.

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Нельзя допустить недоверие

Нацбанк сообщает, что продолжает печатать деньги. Милованов объяснил, что если не прекратить этого, то последствия проявятся в двух направлениях.

Первое – это прямой. Становится больше денег, они тратятся на войну, на нужды социальные, а затем эти деньги пойдут вторым уровнем в экономику. Там они уже начинают поднимать цены и давить. Однако второй, я бы сказал важнейший фактор, – это ожидание,

– отметил экс-министр.

Он рассказал, что люди в Украине привыкли, что экономика более или менее стабильна даже во время войны: не перестали работать банки, есть платежная система. Однако, если украинцы перестанут доверять, начнут паниковать и не знать, что будет завтра – это самое страшное для экономики.

"Этого нужно не допустить. Нужно открыто говорить, что происходит в экономике и работать над тем, чтобы разница между расходами и доходами финансировалась не печатным станком, а заимствованиями или грантами", – добавил Милованов.

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