Международные партнеры Украины пообещали 80,7 миллиарда евро, по подсчетам Kiel Institute в период с 24 февраля по 1 июля. Конечно, не всю эту сумму Украина уже получила, но помощь – в пути.

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Темпы падают

В период с 8 июня по 1 июля Украина получила лишь несколько новых обещаний, и они были менее значимыми по сравнению с предыдущими. Так, сумма обязательств выросла всего на 3% по сравнению с той, которая была по состоянию на 7 июня. Наибольшим отдельным новым обязательством является военная помощь Великобритании в размере 1,5 миллиарда евро.

Что поражает, это большой разрыв между обещанной и оказанной поддержкой. И военные, и финансовые поставки все еще не соответствуют тому, что нужно Украине и что ей обещано,

– подчеркнули аналитики Kiel Institute.

В июне Украина получила обещания на 12,8 миллиарда евро, что более чем в 2 раза меньше, чем было в мае.

Новые обязательства за июнь, по крайней мере публично, не сделали Германия, Польша и Италия, среди списка крупнейших доноров Украины. Только США обеспечили почти половину обещанной помощи в июне.

Печатный станок работает на всех парах

Трудно переоценить помощь наших друзей за границей даже сейчас, когда темпы упали. Но этих денег не хватает для борьбы с россией и одновременной поддержкой экономики Украины и населения. Поэтому сейчас крупнейшим источником финансирования государственного бюджета являются не налоги (как это в мирные времена) и не международные гранты, а Нацбанк, который осуществляет дополнительную эмиссию гривны, то есть "печатает" деньги. Эта сумма уже достигла 255 миллионов гривен.

Лучшим выходом из ситуации является получение репараций от россии посредством ее замороженных активов. Это сотни миллиардов долларов. Но этот механизм пока не наработан. Поэтому сейчас для Украины так важна помощь международных партнеров.

Настроения власти – это настроения населения. Таким образом, работает демократия. К счастью, международные партнеры Украины ценят демократические ценности, поэтому работают по такому принципу. Поэтому очень важно доносить и до обычных людей за границей, что это не только война Украины, и они должны стать частью борьбы против россии – каждый как может. У миллионов украинских беженцев, которых приняла Европа, есть шанс донести это мнение.

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