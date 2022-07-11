Міжнародні партнери України пообіцяли 80,7 мільярда євро, за підрахунками Kiel Institute у період з 24 лютого до 1 липня. Звісно, не всю цю суму Україна вже отримала, але допомога – на шляху.

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Темпи падають

У період з 8 червня по 1 липня Україна отримала лише кілька нових обіцянок, і вони були менш значущими, порівняно з попередніми. Так, сума зобов'язань зросла лише на 3% порівняно з тою, яка була станом на 7 червня. Найбільшим окремим новим зобов’язанням є військова допомога Великої Британії у розмірі 1,5 мільярда євро.

Що вражає, так це великий розрив між обіцяною та наданою підтримкою. І військові, і фінансові поставки все ще не відповідають тому, що потрібно Україні і що їй обіцяно,

– наголосили аналітики Kiel Institute.

У червні Україна отримала обіцянки на 12,8 мільярда євро, що в понад 2 рази менше, ніж було у травні.

Нових зобов'язань за червень, принаймні публічно, не зробили Німеччина, Польща та Італія, які є серед списку найбільших донорів України. Натомість лише США забезпечили майже половину обіцяної допомоги у червні.

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Важко переоцінити допомогу наших друзів за кордоном навіть зараз, коли темпи впали. Але цих грошей не вистачає для боротьби з росією та одночасною підтримкою економіки України та населення. Через це зараз найбільшим джерелом фінансування державного бюджету є не податки (як це є у мирні часи) і не міжнародні гранти, а Нацбанк, який здійснює додаткову емісію гривні, тобто "друкує" гроші. Ця сума вже сягнула 255 мільйонів гривень.

Найкращим виходом із ситуації є отримання репарацій від росії у вигляді її заморожених активів. Це сотні мільярдів доларів. Але цей механізм поки не напрацьований. Тож зараз для України така важлива допомога міжнародних партнерів.

Настрої влади – це настрої населення. Таким чином працює демократія. На щастя, міжнародні партнери України цінують демократичні цінності, а тому працюють за таким принципом. Тож дуже важливо доносити й до звичайних людей за кордоном, що це не лише війна України, і вони повинні стати частиною боротьби проти росії – кожен як може. Мільйони українських біженців, яких прийняла Європа, мають шанс донести цю думку.

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